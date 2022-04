F1 - GP d’Emilie-Romagne : Les principales déclarations des pilotes à l’issue de la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur

« Il fallait bien juger les conditions de piste, rester très concentré et, au final, j’avais un peu d’écart. Il fallait dépasser les retardataires, sortir de la trajectoire, c’était glissant. Il fallait rester alerte. Pour l’équipe, c’est un super résultat. Ce sont des choses qui arrivent, Charles Leclerc attaquait pour essayer de se battre avec Sergio Pérez. Il est toujours confortablement en tête du championnat. Ce sont des choses qui arrivent dans des conditions difficiles. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 2eme

« C’était une bataille intense avec Charles Leclerc, qui a duré quasiment toute la course. C’était sous contrôle mais ils ont commencé à nous chasser en s’arrêtant une deuxième fois. Le but était de ne pas commettre d’erreurs dans ces conditions. C’était très difficile et être capable de sécuriser un doublé ici est un très bon résultat. Le début de saison a été difficile donc je suis heureux d’offrir un tel résultat à mon équipe aujourd’hui (dimanche). L’objectif est d’être beaucoup plus proche de Max Verstappen et c’est une belle journée pour l’écurie. Il y a encore des pièces que nous devons améliorer pour être un peu plus dans le rythme. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 3eme

« Oui, c’est une surprise d’être sur le podium. C’est une course et un week-end incroyables. Etre juste derrière Red Bull Racing et devant Ferrari, c’est génial. Quand on voit où nous étions lors de la première course et monter sur le podium aujourd’hui (dimanche), ça fait vraiment plaisir. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d’efforts à l’usine. Avec ces conditions difficiles, on a su capitaliser, tirer notre épingle du jeu. Le dur labeur finit par payer. »

George Russell (GBR/Mercedes) - 4eme

« Je suis très heureux de finir quatrième. Après la séance de qualifications et le sprint, on était vraiment loin. Je suis heureux d’avoir pu apporter un bon résultat. C’était très difficile car on n’a pas pu modifier la position de l’aileron avant lors du passage au stand. On avait donc les réglages pluie sur la voiture quand on est passé aux pneus slicks. Ça a complètement perturbé l’équilibre de la voiture mais j’ai réussi à gérer ça. Quand Valtteri Bottas est revenu, j’ai pu le retenir et je suis heureux de finir ainsi la course. Il n’y a pas un énorme écart avec Lewis Hamilton mais ça s’est passé ainsi. Pour l’un comme pour l’autre, les qualifications ont été compliquées et le sprint ne s’est pas bien passé non plus. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Lewis, j’ai su saisir ma chance. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 6eme

« La question de savoir pourquoi j’ai pris autant de risques alors que je joue le championnat, je me la poserai quand je serai calmé. C’est une connerie, clairement. Je ne peux pas me permettre de faire ces erreurs-là quand, aujourd’hui (dimanche), les Red Bull Racing étaient clairement meilleures que nous avec une meilleure performance, une meilleure gestion des gommes. Troisième, c’était la meilleure place qu’on pouvait faire. J’ai vu qu’il y avait peut-être une mini-opportunité de doubler Sergio Pérez si je faisais un bon dernier secteur. J’ai essayé de pousser un petit peu plus et la voiture a réagi un peu différemment sur le vibreur mais ce n’est pas une excuse. J’ai essayé d’emmener trop de vitesse. Je m’en veux beaucoup mais l’erreur est faite. Je vais analyser ça et passer à autre chose. Je savais qu’il fallait marquer les points qui étaient disponibles sans en faire trop. Je n’ai pas fait beaucoup d’erreurs jusque là cette saison. C’était une erreur que j’aurai pu payer plus cher, j’ai eu de la chance de pouvoir repartir. C’est comme ça. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 12eme

« Je ne retiens pas grand chose de ce Grand Prix. La leçon, c’est qu’il ne faut pas se rater lors de la séance de qualifications. Ça nous a un peu mis le week-end à l’envers. En course, il y avait Lewis Hamilton qui était bloqué derrière moi et j’étais bloqué derrière la voiture qui était devant moi. Avec la vitesse de pointe qu’on avait, c’était impossible de dépasser. On a essayé de faire au mieux, comme on pouvait. C’est un tracé sur lequel, si on n’a pas la vitesse de pointe, c’est très difficile de dépasser. Il ne faudra pas se rater lors des qualifications lors des prochaines courses. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 14eme

« On a pris une pénalité de cinq secondes pour une erreur dans les stands. On n’était pas loin des points s’il n’y avait pas eu cette pénalité. On finit 11eme. C’était jouable mais il me manquait un peu de vitesse pour essayer de mettre plus de pression sur Lance Stroll. On a beaucoup dégradé les pneus sur la fin et c’est ce qui nous a manqué. Il a manqué de la performance ce week-end mais pas du côté de Fernando Alonso, c’était bien. Il a fait cinquième lors des qualifications donc c’était solide. En course, on a une dégradation des pneus sur la fin qui était un peu gênante. On aura de nouvelles pièces sur ma voiture à Miami et on espère que ça nous apportera de la performance. »



