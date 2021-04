F1 - GP d'Emilie-Romagne (Essais libres 1) : Bottas signe le meilleur temps d'une séance mouvementée

🏁 TOP TEN: FP1 🏁

— Formula 1 (@F1) April 16, 2021

Les écarts sont particulièrement serrés

Une séance qui a certainement été plus mouvementée que prévue. Ce vendredi, sur le circuit d'Imola, le Finlandais Valtteri Bottas, sur sa Mercedes, a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Emilie-Romagne en Italie, correspondant à la deuxième manche de la saison 2021 du championnat du monde de Formule 1.L'une d'entre elles, d'une durée d'environ dix bonnes minutes, a été décidée après l'accrochage entre le Français Esteban Ocon, sur sa Alpine, et le Mexicain Sergio Pérez, sur sa Red Bull, qui se trouvait alors en plein tour rapide alors que le Tricolore était, au contraire, en train de décélérer.Toujours est-il qu'au final, les écarts se sont avérés particulièrement infimes. En effet, en tête, Bottas n'a devancé que de 41 petits millièmes son coéquipier chez Mercedes, à savoir le Britannique Lewis Hamilton, vainqueur du tout premier Grand Prix disputé cette saison, il y a trois semaines, du côté de Bahreïn.Le premier Français, à savoir Pierre Gasly, a pris la cinquième place finale. Des écarts qui annoncent véritablement un week-end particulièrement passionnant et les Red Bull et les Mercedes devraient ainsi être encore à la fête. En attendant, la deuxième séance d'essais libres de ce Grand Prix de Formule 1 d'Emilie-Romagne en Italie se tiendra à partir de 14h30.