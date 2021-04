F1 - GP d’Emilie-Romagne (EL3) : Max Verstappen prend les commandes

Réussite française, drapeau rouge et simulation de pole position pour Verstappen

Max Verstappen monte en puissance pendant ce week-end de Grand Prix d'Emilie-Romagne. Discret vendredi à cause d'un soucis technique, le Néerlandais a survolé la troisième et dernière séance d'essais libres qui était organisée ce samedi matin sur le circuit d'Imola. Il a réalisé le meilleur temps avec presque une demi-seconde d'avance sur Lando Norris, son premier poursuivant. Les Mercedes qui semblaient confortablement installées en première ligne ce vendredi ont eu des difficultés à rivaliser avec la Red Bull.Le Finlandais a eu du mal à dompter la piste et n'a réalisé que le huitième temps après avoir dominé les deux premières séances d'essais libres ce vendredi. Cette contre-performance a laissé de la place à Sergio Perez et Charles Leclerc qui se sont installés dans le top 5.Pierre Gasly a hérité de la sixième position lors de ces essais libres. Il est le seul pilote a avoir réalisé son meilleur temps avec des pneus médiums, mais il n'est pas le seul Français à représenter l'Hexagone dans le top 10. Les Alpines de Fernando Alonso et Esteban Ocon ont montré de belles chose en se classant aux places 9 et 10.Mais cette fois, la suspension de séance n'a pas empêché les pilotes de faire une simulation de départ. Pour ce petit exercice, Max Verstappen s'est installé à la première place. Comme une preuve qu'il compte poursuivre sa montée en puissance tout au long du week-end.