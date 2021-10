F1 - GP de Turquie : Ricciardo s'élancera dernier après un changement de moteur

A new internal combustion engine, turbo and MGU-H have been fitted to Daniel Ricciardo's MCL35M#TurkishGP 🇹🇷 #F1https://t.co/gOJ6Vctjpy

— Formula 1 (@F1) October 10, 2021

Ricciardo partira juste derrière Sainz Jr

Daniel Ricciardo va devoir s'accrocher, s'il veut espérer quelque chose. Ce dimanche après-midi, du côté d'Istanbul, à l'occasion du Grand Prix de Turquie, seizième manche du championnat du monde de Formule 1, le pilote australien, pensionnaire de l'écurie McLaren, partira en dernière position sur la grille de départ.Un week-end qui continue donc à être bien compliqué pour le principal intéressé, lui qui avait ainsi d'ailleurs signé seulement le quinzième temps des qualifications pour ce fameux Grand Prix de Turquie, pas plus tard que ce samedi. Une position qui a donc certainement motivé son écurie à effectuer ainsi ces changements précis.Pour cette course, la McLaren de Daniel Ricciardo sera donc ainsi équipée d'un nouveau moteur à combustion interne, d'un nouveau turbo ainsi que d'un nouvel MGU-H. Ces trois éléments ont donc été tout récemment installés. Comme le stipule le règlement, l'Australien a été également sanctionné de plusieurs places de pénalité sur la grille de départ, ce qui fait alors qu'il partira bel et bien dernier. A partir de 14h00,. Ce dernier a lui aussi décidé de changer de moteur, au tout début de ce week-end. Une direction que le Britannique Lewis Hamilton, pensionnaire de l'écurie Mercedes, a également prise, à peu près au même moment. Sauf que le septuple champion du monde de Formule 1 s'élancera, quant à lui, depuis la onzième place, après avoir assuré, pas plus tard que ce samedi après-midi, en signant la 102eme pole position de sa carrière, à l'occasion des qualifications de ce Grand Prix de Turquie, seizième manche du championnat du monde de Formule 1.