F1 - GP de Turquie : Hamilton meilleur temps des EL1 devant Verstappen et Leclerc, deux Français dans le Top 10

Ocon et Gasly dans le Top 10, Stroll pas dans le rythme

Lewis Hamilton (Mercedes) n'a pas perdu le moral, ni la pêche. Quelques minutes après avoir changé de moteur pour la quatrième fois de la saison - ce que le règlement ne permet pas - et donc compris qu'il serait pénalisé de dix places sur la grille de départ dimanche lors de ce Grand Prix de Turquie qu'il avait remporté l'an dernier (et été du même coup officiellement sacré champion du monde pour la septième fois de sa carrière,Avec un meilleur chrono réalisé en 1'24”178, soit dans un temps bien meilleur que l'année dernière,, où le septuple champion du monde devancer son jeune rival de deux points à l'aube de cette 16eme manche de la saison. Charles Leclerc (Ferrari), dont les pneus ont souffert sur la fin de cette séance qui a vu le jeune Monégasque effectuer 26 tours, complète le podium, juste derrière le Néerlandais.L'autre Mercedes, conduite par Valtteri Bottas, nettement distancé au Championnat du Monde par les deux hommes forts du moment, signe le quatrième temps. Carlos Sainz (Ferrari), qui a changé plusieurs éléments de sa monoplace (dont le moteur, également) - il s'élancera en fond de grille dimanche - termine, lui, cinquième de ces EL1 qu'Sebastian Vettel (Aston Martin), auteur d'un départ mémorable l'année dernière, se contente de la 13eme place pour le moment., très loin de cette première place des qualifications de 2020 qui lui avait permis de s'élancer en pole position. Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Mick Schumacher (Haas) et Nikita Mazepin (Haas) ferment la marche. A leur décharge, les trois jeunes pilotes découvrent ce circuit sur lequel ils n'avaient encore jamais roulé.