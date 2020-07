F1 - GP de Styrie : Pérez devant Verstappen et Bottas

Encore une belle sortie pour Gasly !

Seulement cinquième de la première matinée de roulage vendredi dernier sur ce même circuit du Red Bull Ring (et dans le même sens), Sergio Pérez (Racing Point) s'est mis tout de suite dans le rythme cette fois, vendredi lors du deuxième Grand Prix d'Autriche en deux semaines, crise sanitaire oblige, un Grand Prix rebaptisé pour l'occasion GP de Styrie, du nom du Land qui héberge la compétition. Impressionnant lors de cette première séance d'essais libres de ce deuxième rendez-vous de la saison, l(moins rapide que celui de Lewis Hamilton la semaine dernière) le deuxième temps de ces EL1, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), lui aussi chaussé de pneus super tendres.Avec des écarts extrêmement faibles ensuite, Valtteri Bottas (Mercedes), vainqueur le week-end dernier de la première course de la saison, comme il l'avait déjà fait l'année dernière, signe le troisième chrono, juste devant son coéquipier et triple champion du monde en titre Lewis Hamilton (Mercedes). Le week-end dernier, le Britannique, finalement quatrième du GP, s'était montré le plus rapide lors des deux séances.Cette fois, ce ne sera pas le cas, mais il faut dire que son écurie a semblé surtout concentrée sur le bon fonctionnement des capteurs de cette boîte de vitesse qui aurait pu obliger les deux pilotes des Flèches Noires à abandonner dimanche dernier à Spielberg. Surprenant troisième de cette première course devant Hamilton, pénalisé,, encore auteur d'une très belle performance et de nouveau premier Français de la séance (Esteban Ocon se classe 13eme, Romain Grosjean doit se contenter du 16eme temps). Le Rouennais termine notamment devant les deux Ferrari de Sebastian Vettel (10eme) et Charles Leclerc (12eme), deuxième dimanche dernier derrière Bottas, mais, à l'instar de Mercedes, la Scuderia a surtout semblé vouloir profiter de cette première session de prise de temps qui a marqué les débuts en F1 du pilote de réserve de l'écurie Williams Jack Aitken pour se pencher sur les réglages des deux monoplaces.