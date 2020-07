F1 - GP de Styrie - EL2 : Verstappen meilleur temps, Ricciardo se crashe

Ricciardo s'est fait peur, Norris pénalisé

#AustrianGP 🇦🇹



Énorme crash de Daniel Ricciardo dans le virage 9 😱 pic.twitter.com/yAfUU6BEs2

— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 10, 2020

Deuxième de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Styrie vendredi matin, à 96 petits millièmes de Sergio Pérez, Max Verstappen a prouvé qu'il était en grande forme en ce début de week-end, en signant le meilleur temps de la deuxième séance. En réussissant l'un de ses 27 tours en 1'03"660 (mieux que les 1'04"867 de Pérez le matin), le pilote Red Bull a brillé sur le Red Bull Ring. Avec des pneus soft (comme tous les pilotes de cette séance, hormis Vettel, qui avait choisi des médiums), le Néerlandais a pris les commandes après les deux tiers de la séance, et a devancé le vainqueur du Grand Prix d'Autriche dimanche dernier Valtteri Bottas de 43 millièmes, et Sergio Perez, qui a longtemps été en tête de la feuille des temps, de 217 millièmes.Lewis Hamilton a terminé sixième (il a vu l'un de ses temps être annulés pour dépassement de la piste au virage 9, tout comme Albon, Stroll et Verstappen), alors qu'Esteban Ocon a terminé meilleur Français, en étant 10eme (Pierre Gasly 11eme, Romain Grosjean 19eme).Son futur-ex coéquipier Daniel Ricciardo a eu beaucoup moins de chances. Le pilote australien a en effet perdu le contrôle de sa Renault en début de séance, et est allé taper très fort dans le mur de pneus, côté arrière gauche.A noter enfin que Lando Norris, huitième de cette séance, sait d'ores et déjà qu'il partira avec trois places de pénalité sur la grille dimanche, pour avoir dépassé sous drapeau jaune lors de la première séance d'essais libres. La troisième séance se déroulera samedi à partir de midi.