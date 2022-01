F1 - GP de Singapour : Le contrat renouvelé jusqu'en 2028

Vettel recordman de victoires à Singapour

Présent au calendrier de la Formule 1 depuis 2008, le Grand Prix de Singapour y sera resté pendant au moins vingt ans. Le contrat entre les promoteurs de la course organisée sur le circuit urbain de la Marina (5,073km) et les organisateurs de la F1 a en effet été prolongé ce matin pour les sept prochaines années, soit jusqu'en 2028.. "Je suis ravi que la Formule 1 continue à courir à Singapour pendant encore sept ans, a déclaré Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la Formule 1. Le circuit de Marina Bay Street a accueilli la première course nocturne de l'histoire de la F1 en 2008, et Singapour n'a cessé de ravir les fans, les équipes et les pilotes depuis. Singapour occupe une place particulière dans le calendrier de la F1, et cette extension fait partie de notre engagement à long terme pour continuer à développer le sport en Asie. Les plans qui sont en place pour réduire l'empreinte carbone de l'événement sont impressionnants et s'alignent sur nos plans d'être "Net Zero Carbon" en tant que sport d'ici 2030 et j'ai hâte de poursuivre notre relation fructueuse avec le GP de Singapour et le Singapore Tourism Board comme la Formule 1 revient dans cette ville incroyable.""Nous sommes très heureux que la course de nuit se poursuive encore sept ans, s'est réjoui de son côté, Ong Beng Seng, le directeur du GP de Singapour. Après plus d'une décennie à célébrer cet événement spectaculaire sur le calendrier des courses, nous sommes impatients de tirer parti de son succès et de travailler avec la Formule 1 ainsi qu'avec ses partenaires pour porter la course de nuit vers de plus hauts sommets. Nous sommes ravis que cet événement marquant démontre à quel point Singapour est ouverte aux affaires. Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau les fans et les visiteurs locaux et étrangers sur le circuit de Marina Bay Street."