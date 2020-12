F1 - GP de Sakhir (EL1) : La surprise Russell

FP1 CLASSIFICATION ⏱️@GeorgeRussell63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career 👀#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/0ON1IYUmg4

— Formula 1 (@F1) December 4, 2020

Bottas seulement quatrième

Beaucoup de nouveautés ce vendredi à l'occasion de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Sakhir ! Le circuit, tout d'abord, raccourci par rapport à celui qui a accueilli le Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier et dont on fait le tour en moins d'une minute. Et les pilotes bien sûr ! Lewis Hamilton, positif au coronavirus et forfait pour cet avant-dernier Grand Prix de la saison, est remplacé dans la Mercedes par son compatriote George Russell, lui-même remplacé chez Williams par un autre Britannique, Jack Aitken. Et chez Haas, c'est le Brésilien Pietro Fittipaldi qui remplacera pendant tout le week-end Romain Grosjean, le miraculé du 29 novembre. A la nuit tombante, sous une température de 30°c, c'est George Russell qui a créé la surprise en signant le meilleur temps.Russell a devancé les deux Red Bull de Max Verstappen (176 millièmes) et Alexander Albon (265 millièmes) et son coéquipier d'un week-end (ou deux, si Hamilton ne peut pas participer au GP d'Abu Dhabi la semaine prochaine) Valtteri Bottas, qui va sans doute être vexé d'avoir fini à 322 millièmes d'un pilote ayant la même voiture que lui mais la conduisant pour la première fois lors d'essais libres ! Côté français, Pierre Gasly (AlphaTauri), malgré un problème de rétroviseur droit, qu'il a dû changer en cours de séance, et Esteban Ocon (Renault) ont pris la sixième et septième place. Charles Leclerc (Ferrari), qui est allé jardiner en début de séance, a terminé 170 millièmes derrière son coéquipier Sebastian Vettel, à la dixième place.Qui a vraiment frappé un grand coup ce vendredi après-midi. Parviendra-t-il à confirmer ? A voir lors de la deuxième séance, qui débutera à 18h30.