F1 - GP de Russie : Verstappen partira en fond de grille !

Verstappen était de toute façon pénalisé de trois places



BREAKING: @Max33Verstappen will start Sunday's Russian Grand Prix from the back of the grid due to a power unit change

More to follow...#RussianGP #F1 pic.twitter.com/LPMzWwvbLR



— Formula 1 (@F1) September 24, 2021

Ils seront deux pilotes, et pas des moindres, à s'élancer en fond de grille, dimanche sur le circuit de Sotchi lors du GP de Russie, quinzième manche du Championnat du Monde de F1. A l'instar de Charles Leclerc (Ferrari), quatrième vendredi en fin de matinée de la première séance d'essais libres de ce dernier GP de Russie à Sotchi avant le déménagement de l'épreuve à Saint-Pétersbourg,, aux côtés donc du jeune pilote monégasque, son équipe ayant décidé de monter une quatrième unité de puissance sur sa monoplace. Verstappen, conscient de l'interdiction des changements de moteur au-delà du quota autorisé par le règlement, savait lui aussi à quoi s'en tenir dès lors qu'il avait compris qu'il n'aurait pas d'autre choix lui non plus que de revoir son unité de puissance pour pouvoir de nouveau tourner à plein régime.Depuis l'accrochage du premier tour avec Lewis Hamilton à Silverstone, la Red Bull conduite par le Néerlandais n'offrait plus en effet le rendement attendu. A partir de là, il ne restait plus qu'à attendre le rendez-vous qui verrait l'écurie autrichienne procéder à ce changement de l'ensemble des éléments de l'unité de puissance. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps., eux aussi changés sachant que le pilote qui priverait son rival Hamilton d'un nouveau sacre si la saison s'arrêtait maintenant, la FIA l'ayant considéré comme responsable dans le dossier Silverstone. Il faudra un exploit à "Mad Max" pour décrocher dimanche sa huitième victoire de la saison. De taille de surcroît.