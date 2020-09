F1 - GP de Russie (EL1) : Bottas meilleur temps

CLASSIFICATION: END OF FP1 👀

Both Racing Points in the top five



Both Renaults in the top six#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/ORcJVpdrln



— Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Hamilton débute en douceur un week-end un qui pourrait être historique



LATIFI 🎧: "I crashed - sorry guys"



Red flags are out as the Williams driver goes into the barriers at Turn 10 💥#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/mNzTNhONcp

— Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Après un week-end sans Grand Prix, la Formule 1 est de retour cette semaine à Sotchi, en Russie, pour la douzième manche du championnat du monde 2020. Et la reprise s'est bien passée pour Valtteri Bottas, qui a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres, devant 30 000 spectateurs.Il a devancé de plus d'une demi-seconde Daniel Ricciardo, dont la Renault semble aller de mieux en mieux au fil des semaines, et de 654 millièmes Max Verstappen (Red Bull). Les deux Racing Point de Sergio Perez et Lance Stroll suivent ensuite au classement, puis le premier Français de cette première séance, Esteban Ocon (Renault). Les autres tricolores ont eu moins de réussite : Pierre Gasly (AlphaTauri) a fini dixième, entre les Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc, et Romain Grosjean (Haas) dix-huitième.Quant au champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes), qui peut égaler ce dimanche le record de Michael Schumacher au nombre de victoires en Grands Prix (90), il s'est contenté de 18 tours ce vendredi, et de l'avant-dernier temps., ce qui a causé un drapeau rouge pendant quelques minutes. Le Canadien s'en est heureusement sorti sans encombre. Carlos Sainz Jr (McLaren) est lui aussi allé dans le décor, sans gravité non plus, ce qui a entraîné un drapeau jaune. La deuxième séance d'essais libres aura lieu à 14h00.