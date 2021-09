F1 - GP de Monaco : Le Grand Prix sur trois jours à partir de 2022

Le calendrier de la saison 2022 dévoilé le 15 octobre

Petite révolution sur le Rocher au printemps 2022 ! Alors que le Grand Prix de Monaco se déroulait sur quatre jours depuis 1950, débutant le jeudi avec la première séance d'essais libres, il commencera désormais le vendredi, comme partout ailleurs dans le monde. « Monaco sera sur trois jours d’affilée. Donc vendredi, samedi, dimanche au lieu de jeudi, samedi et dimanche. C’est le changement que nous allons introduire l’année prochaine », a confirmé le patron de la F1, Stefano Domenicali auprès de CNN Sport. Cette exception était due au fait que le Grand Prix de Monaco se déroulait souvent la semaine du jeudi de l’Ascension (soit 40 jours après Pâques).Mais le Grand Prix ne se déroule plus systématiquement le week-end de l’Ascension (cette année, il a eu lieu la semaine suivante, par exemple), et cette exception n’a donc plus lieu d’être.Une décision dont a pris acte l’Automobile Club de Monaco. « Ce Grand Prix de Monaco 2022 sera un événement sur trois jours pour la F1 et un événement de quatre jours pour l’ACM. Le jeudi sera consacré aux courses support.», a fait savoir Richard Micoud, le responsable de la communication et des médias de l’ACM. Reste désormais à savoir à quelle date aura lieu le Grand Prix de Monaco l'an prochain. Le calendrier de la saison 2022 devrait être dévoilé le 15 octobre prochain lors du Conseil mondial du sport automobile de la Fédération internationale de l'automobile. Stefano Domenicali a assuré qu'il comporterait 23 courses, et que le Grand Prix de France y figurerait bien.