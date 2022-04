F1 - GP de Monaco : Gasly serait choqué si le Grand Prix disparaissait

Gasly : "Tout le monde a déjà entendu parler de Monaco"

Avec les 24 Heures du Mans et les 500 Miles d’Indianapolis, elle fait partie de la « Triple Couronne » du sport automobile, et seul Graham Hill est parvenu à remporter ces trois courses mythiques. Mais le Grand Prix de Formule 1 de Monaco n’est pas assuré de figurer au calendrier des prochaines saisons,Rien n’est encore défini et les organisateurs du Grand Prix espèrent toujours signer un nouveau contrat de trois ou cinq ans, mais en attendant, Pierre Gasly s’est positionné en faveur du GP monégasque.« Ce serait un peu choquant si Monaco était retiré du calendrier. C'est probablement la course la plus emblématique au monde. En parlant à des non-fans de F1, tout le monde a déjà entendu parler de Monaco pour diverses raisons, que ce soit la course, que ce soit lié à la fête, que ce soit toute l'action qui se passe autour du Grand Prix. C'est un week-end très emblématique. Je pense, et j'espère vraiment, que nous en ferons l'expérience en tant que pilotes, car c'est probablement la piste la plus difficile de la saison, la plus difficile, et c'est ma préférée. Évidemment, j'ai un attachement très particulier à ces courses.Nous connaissons la F1 de nos jours, il y a beaucoup de choses impliquées dans la façon de planifier toute la saison, donc nous verrons ce qui se passera. Mais personnellement, j'espère vraiment que nous pourrons les garder au cours des prochaines années », a confié le pilote AlphaTauri à Autosport. Pierre Gasly disputera le 29 mai prochain le quatrième Grand Prix de Monaco de sa carrière, et espère finir une fois de plus dans les points, lui qui terminé 7eme en 2018, 5eme en 2019 et 6eme l’an passé.