F1 - GP de Monaco (EL3) : Pérez fait mieux que les Ferrari

Ocon galère, Hamilton se rassure

FORMULE 1 / GRAND PRIX DE MONACO

Classement des essais libres 3 - Samedi 28 mai 2022

En Principauté, Charles Leclerc a enfin trouvé quelqu'un capable de rivaliser avec lui. En effet, alors que le pilote Ferrari avait dominé les deux séances d'essais libres vendredi,, avant les qualifications du Grand Prix de Monaco (à partir de 16h). En début d'après-midi, le Mexicain a donc mis d'un rien fin à la domination de l'actuel deuxième du classement des pilotes en réalisant le meilleur tour en 1’12’’476, soit 0’’041 de mieux que Leclerc. Derrière ce duo, on retrouve plus loin l'Espagnol Carlos Sainz Jr (à 0’’370) et le champion du monde néerlandais Max Verstappen (à 0’’405). A noter, que derrière ce quatuor composé des deux Red Bull et des deux Ferrari,Jusque-là, 6eme puis 7eme, le Français d'AlphaTauri semble donc monter en puissance sur le Rocher. A l'inverse, Esteban Ocon connait toujours autant de difficultés avec une 17eme place là (à 1’’784), lui qui a fait au mieux 16eme vendredi. De son côté, après avoir été sur courant alternatif la veille,Son coéquipier chez Mercedes, George Russell, réalise lui sa moins bonne performance, en étant au 9eme rang (à 1’’). Place désormais aux derniers réglages avant les qualification un peu plus tard dans la journée., mais il devra logiquement et comme d'habitude se méfier des deux Red Bull.Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) en 1’12’’476Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’041Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’370Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’405Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’750Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’899Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 0’’960George Russell (GBR/Mercedes) à 1’’Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 1’’109