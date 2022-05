F1 - GP de Miami : Alonso perd ses points

Prochain rendez-vous à Barcelone

FORMULE 1 / GRAND PRIX DE MIAMI

Classement final - 57 tours (308,326km) - Dimanche 8 mai 2022

Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 28’’386

Il pensait quitter Miami avec deux points supplémentaires dans sa valise, mais Fernando Alonso repart finalement fanny de Floride. Le pilote espagnol s'est en effet vu retirer les points de sa neuvième place acquise au terme des 57 tours du Grand Prix de Miami.Cela signifie donc qu'il termine le Grand Prix en onzième position, permettant à Alexander Albon (9eme) de glaner un point de plus et à Lance Stroll (10eme) d'entrer dans les points. Pendant la course, Fernando Alonso avait déjà écopé d'une pénalité de cinq secondes pour être entré en collision avec Pierre Gasly, ce qui l'avait fait glisser de la huitième à la neuvième place, au profit de son coéquipier Esteban Ocon. Avec seulement deux points au compteur depuis le début de la saison, le pilote espagnol de 41 ans se classe 16eme au championnat du monde après cinq Grands Prix.« J’ai fait de bons dépassements au départ pour gagner quelques positions. Nous avons été un peu malchanceux avec le timing de la voiture de sécurité, alors que d’autres en ont vraiment tiré profit. Sans cela, nous aurions probablement été dans la lutte pour la septième ou huitième place.Dans l’ensemble, je pense que notre rythme de course était bon. Il faisait également très chaud et humide, donc c’était assez difficile physiquement. Nous prenons les points aujourd’hui car je pense que nous les avons mérités », avait déclaré l'ancien champion du monde à l'arrivée, avant de connaitre sa pénalité. Il tentera de se rattraper à domicile dans deux semaines, pour le Grand Prix d'Espagne à Barcelone.Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 3’’786Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 8’’229Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 10’’638George Russell (GBR/Mercedes) à 18’’582Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 21’’368Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 25’’073Alexander Albon (THA/Williams) à 32’’365Lance Stroll (CAN/Aston martin) à 37"026