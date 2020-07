F1 - GP de Hongrie : Vettel, meilleur temps des EL2, sous la pluie

Les Français à l'honneur

Ferrari en tête d'une séance d'essais. Ce n'était pas encore arrivé cette saison avantSous la pluie, le pilote allemand a signé le meilleur temps de la séance sur son premier tour chronométré, bouclé en 1'40”464. A l'exception de Kimi Räikkönen (Alfa Romeo, 16 tours), personne n'a effectué plus de tours que le quadruple champion du monde (12, contre 10 pour Charles Leclerc, 10eme). Ces EL2 ont pourtant été marquées par le très faible nombre de tours effectués par les pilotes.Toutefois, le Britannique n'a pas été le seul à ne couvrir que quelques tours d'installation. Les Renault de Sebastian Ocon et Daniel Ricciardo, la Red Bull d'Alex Albon, Kevin Magnussen sur sa Haas ou encore les deux Williams de Nicholas Latifi et George Russell ont ainsi terminé eux aussi cette séance sans chrono.Toutefois, si de nombreux concurrents, Hamilton en tête, ont décidé de ne pas établir de temps, certains n'ont pas vu les choses de la même façon.Troisième, Carlos Sainz (McLaren) a, lui, confirmé son aisance dans des conditions pluvieuses. Déjà très performantes le matin sur le sec (3eme et 4eme temps),Très belle prestation également pour les Français, avec le sixième chrono pour Pierre Gasly (Alpha Tauri). Le Rouennais s'est montré plus rapide que Max Verstappen (Red Bull, 7eme). Recadré un peu plus tôt par Günther Steiner pour ses propos de la veille en conférence de presse, Romain Grosjean (Haas) accroche, quant à lui, une belle huitième place. Encourageant avant les qualifications de samedi. Mais sur le sec, cette fois, et avec tous les pilotes concernés.