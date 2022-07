F1 - GP de Hongrie : Verstappen nargue ses adversaires

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur



"Bien sûr, j'espérais pouvoir me rapprocher du podium. Mais les conditions étaient très délicates en piste. Cependant, je pense que nous avions une excellente stratégie. Nous avons été très réactifs et sommes toujours rentrés au stand au bon moment. Je pense que les tours de sortie ont été vraiment bons. Puis à la fin, même avec un 360°, nous avons gagné la course ! (...) J'étais un peu en difficulté avec les changements de rapport et l'embrayage. Et nous avons dû modifier quelques choses afin que l'embrayage ne brûle pas. Cela a coûté un peu de performance. Et je pense que cela m'a surpris à la sortie de ce virage. Mais heureusement, j'ai pu faire un 360°. Je n'ai donc perdu qu'une place."

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme



"J'espérais qu'il allait pleuvoir à la fin pour que je puisse aller chercher Max mais il nous a manqué des tours. (...) Si les qualifications avaient été meilleures, si le DRS avait fonctionné, nous aurions été dans le match pour la victoire. Mais de toute façon, je suis vraiment, vraiment heureux avec ces deux secondes (places, ndlr) d'affilée. C'est énorme. Merci aux fans pour leur soutien incroyable. J'étais clairement en difficulté au début de la course et je n'étais pas sûr d'être en mesure de rattraper les pilotes de tête. Mais, petit à petit, j'ai gagné en confiance avec l'équilibre, j'ai pris un très bon départ aussi."

George Russell (GBR/Mercedes) - 3eme



"J’ai fait un bon premier relais, mais quand j’ai mis les pneus médiums j’ai beaucoup souffert en piste à cause de la température. C’est un nouveau podium, ça montre qu’on fait des progrès. (...) Je me suis arrêté tôt dans le Grand Prix du coup il fallait gérer les pneus. Je me suis retourné dans une position un peu compliquée à gérer, mais je suis content de mon podium."

Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 6eme



"Je n'ai pas d'explication, je ne sais pas trop quoi dire. Il va falloir regarder, c'est difficile. On était plus rapide sur les médiums. Ils étaient encore assez neufs, j'étais confiant et je l'ai dit à la radio. On a décidé de couvrir Max avec des hards alors qu'il était en médium. C'était un carnage, on s'est arrêté cinq ou six tours après. Je n'ai pas trop de réponses pour l'instant. Je pense que le départ n'a rien à voir, c'était la bonne stratégie au début. Je voyais les choses pour aller le plus loin possible avec ces deuxièmes médiums. Les médiums étaient bons et j'avais un bon feeling. Je ne comprends pas. On regarde course par course mais on ne peut pas espérer gagner le championnat en faisant des courses comme ça. J'espère que la deuxième partie de saison nous sourira un peu plus. Il faut qu'on s'améliore."

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 9eme



"Je pense que la stratégie n’était peut-être pas la meilleure aujourd’hui, mais en tout cas on a encore marqué de bons points avec les deux voitures, ce qui était important ce week-end. (...) On avait un très bon rythme tout le week-end, peut-être que si on avait fait des choses différentes, l’histoire n’aurait pas été la même aujourd’hui. Mais même sans être pas optimum en stratégie, je pense qu’on était quand même bien pendant cette course, et compétitifs."