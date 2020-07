F1 - GP de Hongrie : Russell s'en prend à Red Bull, Verstappen le remet en place !

Ce n'était pas le jour à énerver Max Verstappen ! Déjà furieux après avoir manqué ses qualifications, le jeune pilote néerlandais, seulement 7eme samedi après-midi sur le circuit du Hungaroring, a vu rouge de nouveau un peu plus tard en entendant les propos de George Russell visant Red Bull. Le pilote britannique de chez Williams, 12eme de ces essais qualificatifs (un rang devant le Thaïlandais) accuse en effet l'écurie autrichienne de faire passer son ami Alex Albon « pour un idiot ». « Ça fait bien quinze ans que je le connais, que j'ai été avec lui dans le même paddock, c'est l'un des meilleurs pilotes, déplorait Russell au micro de Sky Sports F1 au sujet d'Albon, seulement 13eme de ces qualifications dominées une nouvelle fois par Mercedes et Lewis Hamilton. Tous pourrons vous le dire : il a toujours été devant dans tout ce qu'il a fait. Je me sens mal pour lui car on le fait passer pour un idiot, ce qu'il n'est absolument pas. Il a eu du succès dans tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ils doivent trouver la solution pour lui. »

« George ferait mieux de s'occuper de sa voiture ! »

A peine remis du calvaire qu'il venait de vivre en piste (« Le week-end s’est très mal passé jusqu’ici. Même sous la pluie, ça ne changera rien ! », avait sèchement répondu Verstappen sur Canal Plus), même s'il avait limité la casse en signant le septième temps derrière les deux Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc, le jeune et fougueux pilote néerlandais de l'écurie autrichienne n'a pas pu se contenter de découvrir les déclarations de Russell sans se taire. Le troisième du Championnat du Monde la saison dernière a immédiatement recadré pour gpblog.com le jeune pilote de la filière Mercedes, confirmé deux jours plus tôt par Williams pour 2021. « George ne connait rien du tout de l'équipe, il ferait mieux de s'occuper de sa voiture et de sa performance, plutôt que parler à la place des autres », a réagi Verstapppen, très remonté mais glissant néanmoins au passage que cette méthode lui avait toujours réussi. « J'essaie toujours de tirer le meilleur parti de la voiture. Si la voiture ne peut pas atteindre la pole position, cela ne signifie pas que j'abandonne. Avec toujours en tête de repousser mes limites. » Et de clouer le bec à ceux qui parlent trop à son goût.