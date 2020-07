F1 – GP de Hongrie : Les réactions après les qualifications

Lewis Hamilton (Mercedes, meilleur temps de ces qualifications)

Ce que ça signifie pour moi ? C’est incroyable. Je ne réalise même pas. Je reste humble face à ça, parce que je travaille avec un groupe de gens incroyables et que je ne serais pas capable de réaliser ça sans eux. Donc merci à chacun d’entre eux, à toutes ces personnes qui réalisent un travail incroyable. Bottas en première ligne avec moi ? Valtteri ne m’a pas rendu la tâche facile. Il fallait vraiment faire un tour parfait. Et des qualifications comme celles-ci (samedi), ça fait partie des choses que je préfère le plus. Le record de Schumacher (Hamilton pourrait égaler l’Allemand dimanche avec un éventuel huitième succès de suite sur le circuit) ? On a encore du travail qui nous attend ce soir (samedi) avant de penser à ça. Je repenserai demain à ce que vous venez de me dire. Ce sera une longue course. Je ne sais pas quel temps nous aurons, mais je vais partir tête baissée, donner le maximum et offrir une nouvelle victoire à mon équipe.



Valtteri Bottas (Mercedes, 2eme temps)

Je savais depuis la dernière séance d’essais libres que ça serait serré. Mais en tant qu’équipe, on a une nouvelle fois performé à un niveau très élevé. C’est bon pour nous. Mon tour était plutôt bien, mais je ne pouvais pas aller plus vite. Lewis a fait un très bon travail aujourd’hui (samedi), comme toujours. Il y aura une course à l’inspiration jusqu’au premier virage demain (dimanche) entre nous. Si vous regardez la situation comptable, je suis en bonne situation. Il faut maintenir le rythme en course et espérer que le premier tour sera intéressant demain.



Lance Stroll (Racing Point, 3eme temps)

Je suis très heureux, la voiture a été très solide depuis le début du week-end. On avait le rythme, je suis heureux de la manière dont s’est déroulée cette séance, je vais essayer de ramener des points à la maison. C’était un pari, mais ça nous met dans une bonne position pour demain et je suis heureux que l’on ait réussi à passer en Q2 avec les médiums. Mon tour était vraiment à la limite mais quand ça se termine comme ça, c’est agréable.

Ocon : « On ne s’est pas facilité la vie »

Charles Leclerc (Ferrari, 6eme temps)

Très honnêtement, c’est mieux que ce que l’on imaginait. La troisième ligne, ce n’est pas trop mal. Maintenant, quand on voit le gap avec les Mercedes, c’est assez impressionnant. Sinon, on était tous plus ou moins là, donc je suis plutôt content. On verra demain (dimanche) pour la course. Les Racing Point sont très rapides, c’est la réalité des choses et je pense qu’elles vont être tout aussi compétitives demain, donc ça ne va pas être facile.



Max Verstappen (Red Bull), 7eme temps)

Pourquoi cela ne s'est pas bien passé ? (Très énervé) Si on savait, on aurait changé. Le week-end s’est très mal passé jusqu’ici. La pluie, seule condition qui peut nous faire espérer un résultat positif ? Même sous la pluie, on était lents, donc ça ne changera rien !



Esteban Ocon (Alpha Tauri, 10eme temps)

Il y avait quelques petits trucs que l’on aurait dû mieux faire. Le choix des pneus, déjà. On ne s’est pas facilité la vie en faisant le premier run en médiums. C’était difficile dans ces conditions de construire quelque chose pour le deuxième run. Il nous manquait un peu de vitesse pour faire ça. Et de notre côté, je n’étais pas content avec la voiture. Elle était difficile à conduire. Je n’avais pas réussi à construire un bon tour. Donc assez décevante comme séance.