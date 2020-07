F1 - GP de Hongrie : Hamilton en pole, devant Bottas

TOP 10 (HALFWAY INTO Q3)👀

Les « Mercedes bis » en deuxième ligne !

Lewis Hamilton encore en pole, et en démonstration. Une semaine après son numéro d’équilibriste sous la pluie du Red Bull Ring lors du Grand Prix de Styrie,, la 2eme cette saison après celle du week-end dernier et la 7eme en Hongrie, égalant ainsi le record de Michael Schumacher. Pour distancer encore un peu plus le légendaire pilote allemand (68 fois en pole) ainsi qu'Ayrton Senna (65), le pilote britannique a bouclé son meilleur tour en 1’13”447.Impérial,, s’offrant au passage à chaque fois le nouveau record de cette piste mythique du Hungaroring. Valtteri Bottas, un ton au-dessus de tout le monde lui aussi, a comme son illustre coéquipier amélioré son meilleur chrono une dernière fois avant la clôture de ces qualifications. Mais il en fallait davantage pour faire descendre de son piédestal celui qui aspire cette saison à un quatrième sacre consécutif.Dimanche, « King Lewis » partira de nouveau avec l’étiquette d’immense favori dans le dos. Il devra toutefois se méfier des « Mercedes bis » de Racing Point. Impressionnants depuis le début du week-end, Lance Stroll et Sergio Pérez ont confirmé qu’ils auraient leur mot à dire en course dimanche en trustant la deuxième ligne, le jeune pilote belgo-canadien terminant pour la deuxième fois de suite devant le Mexicain en qualifications alors que le paddock est balayé par une forte polémique, les autres écuries reprochant à Racing Point d’avoir copié les Flèches d’Argent. La performance de samedi des « Panthères roses » devrait encore faire grincer des dents. Les Ferrari, elles, ont d’autres problèmes actuellement, de moteur notamment.Le début de Q3 très laborieux des deux monoplaces frappées du cheval cabré ne laissaient pourtant rien présager de bon.Samedi noir en revanche pour Red Bull, avec une septième place seulement pour Max Verstappen, tandis qu’Alex Albon, lui, n’a même pas accompagné son coéquipier en Q3. On retrouve ensuite dans l’ordre sur la grille les deux McLaren de Lando Norris (8eme) et Carlos Sainz (9eme).Le Rouennais aurait même pu espérer mieux s’il n’avait pas dû… manquer cette Q3 à laquelle il s’était pourtant qualifié. Des coupures au niveau de son moteur l’ont privé de cette troisième et dernière session, sa voiture n’ayant plus du tout de puissance. « C’est dommage de ne pas pouvoir rouler », pestait Gasly, qui n’avait déjà pratiquement pas pu tourner depuis vendredi, la faute déjà à ce moteur récalcitrant. Esteban Ocon (Renault) s’élancera de la 14eme position sur la grille, Romain Grosjean (Haas) de la 18eme.