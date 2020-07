CLASSIFICATION: END OF FP1

Mercedes x 2 from Racing Point x 2 in the opening session at the Hungaroring ⏱️#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/n7yVcvuokx



— Formula 1 (@F1) July 17, 2020

Problème de moteur pour Gasly

On prend les mêmes et on recommence ! Victorieuses des deux premiers Grands Prix de la saison, qui se déroulaient en Autriche, les Mercedes ont encore brillé ce vendredi à l'occasion de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie, troisième manche de l'exercice 2020, débuté avec quatre mois de retard. Sur le Hungaroring, sous 23°c et 75% d'humidité (il est d'ailleurs tombé quelques gouttes dans la deuxième partie de la séance),Son coéquipier Valterri Bottas a effectué le même nombre de tours, et a échoué à 86 millièmes du Britannique, en pneus médiums. A bonne distance, on retrouve les deux pilotes Racing Point Sergio Perez et Lance Stroll, à respectivement 527 et 964 millièmes du champion du monde, en pneus soft. A noter la belle performance de Daniel Ricciardo, cinquième sur sa Renault, juste devant les deux Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc.Côté français, Esteban Ocon (Renault) a fini dixième à plus d'une seconde et demie de Lewis Hamilton et Romain Grosjean (Haas) quatorzième à une seconde et neuf dixièmes. En revanche, Pierre Gasly (AlphaTauri) n'a pas signé le moindre chrono en raison d'un problème sur son moteur Honda.Aucun incident particulier n'a été noté lors de cette séance. La deuxième commencera à 15h00.