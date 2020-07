F1 - GP de Grande-Bretagne / Perez : « Je suis extrêmement déçu et triste »

Thank you everyone for your support and stay safe! 🙏 pic.twitter.com/9IjDKMaWy3

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

Perez : « C'est un des jours les plus tristes de ma carrière »

Sa déception était forcément palpable. Après un test positif au nouveau coronavirus ce jeudi, Sergio Perez, placé immédiatement après en isolement, doit donc renoncer au Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Le pilote mexicain, pensionnaire de l'écurie Racing Point, pourrait même être contraint de renoncer au week-end prochain, à savoir le Grand Prix du 70eme anniversaire, toujours à Silverstone.Dans une vidéo publiée, ce vendredi matin, sur ses réseaux sociaux, le sportif en a dit un peu plus sur son ressenti du moment, tout en expliquant également sur ce qu'il a fait ces derniers jours. En effet, après le Grand Prix de Hongrie, Sergio Perez est rentré au Mexique, afin de rendre visite à sa mère, victime d'un accident.Le Mexicain explique ainsi notamment : « Comme vous le savez, j'ai été testé positif au Covid-19. Je suis extrêmement déçu et triste. C'est un des jours les plus tristes de ma carrière. Nous avons préparé ce week-end à fond pour être à 100%, la voiture est très performante et mon équipe a fait du super boulot. Je suis très triste d'avoir été contaminé, mais cela montre juste à quel point nous sommes tous vulnérables. J'ai suivi toutes les instructions de la FIA, de mon équipe.Dès qu'elle a quitté l'hôpital, j'ai eu l'autorisation de la voir. Ensuite, je suis rentré en Europe, en suivant toujours les mêmes protocoles. Et je l'ai attrapé, je ne sais pas où. Je n'ai aucun symptôme. Je veux remercier mes camarades pilotes, mon équipe, les autorités, les fans, pour tout leur soutien. C'est un moment difficile à vivre, mais je suis sûr que je reviendrai plus fort. Restez prudents, faites attention à vous et à vos proches et j'espère vous revoir très rapidement sur un circuit. »