F1 - GP de Grande-Bretagne / Leclerc : « Un mélange de frustration et de satisfaction »

Ne pas avoir de regrets dans le clan Ferrari

« Je peux comprendre sa déception »

Deux sentiments distincts se sont emparés de Charles Leclerc à l'issue du Grand Prix de Silverstone. Tout d'abord, celui de la frustration de ne pas avoir réussi à s'imposer après avoir dominé le GP pendant 50 tours, puis celui d'avoir fait tout son possible et son maximum pour tenter d'arracher cette troisième victoire qui lui échappe depuis Monza en septembre 2019.Revanchard après ses trois derniers Grands Prix où le jeune pilote de 23 ans n'avait pas réussi à s'élever au-delà de la 7eme place, le numéro 16 de la Scuderia a réalisé un départ parfait en grillant Valtteri Bottas dès le premier virage, et a assisté, en retrait, au duel Lewis Hamilton - Max Verstappen, qui a vu le Néerlandais s’accrocher avec le Britannique et finir dans le mur.Une pole position qu'il a gardé tout le long de la course, malgré le retour persistant de Lewis Hamilton et les multiples coupures du moteur subies sur sa SF21 qui « étaient liées à la gestion du carburant » selon Mattia Binotto.Malgré un bon arrêt au stand et une pénalité de 10 secondes infligée à Lewis Hamilton, le pilote de la Scuderia n'a pas su résister au retour du Britannique, en fin de course, qui l'a dépassé à seulement deux tours de la fin, dans le même virage que celui où Max Verstappen s'est accroché lors du premier tour. Dépassé et en manque de puissance, Charles Leclerc a échoué à seulement deux tours de l'arrivée et laissé filer Sir Lewis Hamilton, qui a remporté pour la huitième fois de sa carrière le Grand Prix de Silverstone. À peine descendu de sa monoplace, le pilote de l'écurie italienne ruminait après le scénario de la course : «J'y ai pourtant cru jusqu'au bout, surtout avec les dix secondes de pénalité de Lewis [...]Le prodige monégasque a bien cru, en milieu de course, que sa poisse allait le poursuivre et lui faire arrêter le Grand Prix : «» Une deuxième place qui ravit son manager Mattia Binotto, satisfait de sa course, qui décrit ce week-end comme le meilleur depuis le début de l'année. « Charles a réalisé une course fantastique, après d'excellentes performances vendredi et samedi, déclare-t-il sur le site de Ferrari.» Avec 26 points inscrits lors de ce Grand Prix, l'écurie italienne revient à hauteur de McLaren et n'a plus que 15 unités de retard (163 contre 148) au classement des constructeurs pour la 3eme place.