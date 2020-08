F1 - GP de Grande-Bretagne : Kvyat perdra cinq places sur la grille

Gasly échappe à la sanction

Avant même le début des qualifications sur le circuit de Silverstone, samedi après-midi (15h00, heure française), le pilote russe a appris qu'il serait sanctionné sur la grille. Mais depuis le Grand Prix de Hongrie, quinze jours plus tôt, il savait qu'il ne pourrait pas y couper. Vendredi soir, la FIA avait la première confirmé qu'AlphaTauri allait procéder au changement des deux boîtes de vitesses de ses monoplaces pour pouvoir entamer la deuxième journée de ce GP de Grande-Bretagne et premier des deux rendez-vous en deux semaines à Silverstone (le second Grand Prix sera appelé GP du 70eme annversaire) avec une nouvelle boîte. A Budapest,des deux voitures et a donc décidé d'équiper ses pilotes d'une nouvelle boîte dès ce samedi, jour de la 3eme séance d'essais libres et des qualifications.Comme le veut le règlement obligeant un pilote à utiliser la même boîte pendant six courses de suite, s'il termine la course en question, Kvyat, 15eme vendredi des EL2 et qui était allé au bout du GP de Hongrie, qu'il avait terminé en 12eme position,Gasly, qui avait abandonné avant la fin, échappera donc, de son côté, à cette pénalité. Vendredi soir, le Français se disait confiant pour la suite du week-end avant même ce changement de boîte. Sans pour autant s'enflammer. « Nous avons bouclé plus de tours sur ces deux séances que sur tout le week-end en Hongrie. Les sensations sont bonnes mais nous avons encore du travail pour amener la voiture où nous le voulons. » Samedi, lors de la dernière séance d'essais libres, Gasly a signé le 10eme temps, juste devant son coéquipier russe. Le changement de boîte a donc peut-être eu du bon.