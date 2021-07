F1 - GP de Grande-Bretagne (EL2) : Verstappen devance les Ferrari, les Mercedes loin du compte

La qualification sprint dans toutes les têtes

Max Verstappen a remis ça.Dans ce dernier rendez-vous avant la tant attendue qualification sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne (prévue à 17h30), le pilote de l'écurie Red Bull a réalisé une chrono de 1'29"902, avec des pneus "medium." Au final, Verstappen a terminé devant les deux Ferrari, à savoir le Monégasque Charles Leclerc (à 0"375 en "medium" également) et l'Espagnol Carlos Sainz Jr (à 0"605 en "tendre"). Derrière ce trio, on retrouve le Français d'Alpine Esteban Ocon (+ 0"805), le Mexicain de Red Bull Sergio Perez (+ 0"898) et le Britannique de McLaren Lando Norris (+ 1"128), alors que les Mercedes ont été très discrètes pour l'occasion.Le septuple champion du monde britannique n'a visiblement pas cherché à batailler pour les premières places et s'est contenté d'un top 10. Cette dernière séance d'essais libres avant la qualification sprint a apparemment surtout servi aux équipes pour tester les différents pneus en prévision de dimanche notamment et les réglages des monoplaces en configuration de course. De toute façon, les écuries ne pouvaient de toute façon plus modifier grand-chose depuis la fin des qualifications vendredi après-midi.Logiquement, c'est à l'issue des 30 minutes et 17 tours de la nouveauté du week-end que l'on devrait plus facilement juger le niveau de chacun avant la course de dimanche. Du moins, c'est à ce moment-là que la grille de départ sera actée. Après ce galop d'essai sans folie, les regards sont en effet déjà tournés vers la qualification sprint de ce Grand-Prix de Grande-Bretagne.