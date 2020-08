F1 - GP de Grande-Bretagne : Bottas devant Hamilton et Verstappen

Vettel encore gêné



Même si Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, signerait probablement les yeux fermés pour ce podium, d'ici quelques heures lors des qualifications, cette séance qui bâtira la grille de départ de dimanche s'annonce des plus serrées.Valtteri Bottas, le vainqueur du premier rendez-vous de la saison, s'est certes montré le plus rapide sur le circuit de Silverstone, avec un meilleur tour bouclé en 1'25”873, maisSamedi après-midi, lors des qualifications, les Flèches d'Argent, passées au noir cette année,Etant donné leur nouvelle démonstration de force de samedi midi,Le Néerlandais de chez Red Bull a ainsi laissé Lance Stroll (Racing Point), quatrième de ces EL3, à plus de quatre dixièmes.Carlos Sainz (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) terminent un peu plus loin encore, tandis que Daniel Ricciardo (Renault), 8eme, peut se féliciter de sa performance. L'Australien devance son ex-coéquipier sous les couleurs tricolores Nico Hulkenberg. Invité de dernière minute au volant de l'autre Racing Point suite au départ forcé de Sergio Perez, testé positif au Covid-19,(AlphaTauri) et son coéquipier Daniil Kvyat, qui sera pénalisé dimanche de cinq places sur la grille de départ après le changement de boîte de vitesses des deux monoplaces. Deuxième Français de ces EL3 à Silverstone,Entre les deux compatriotes, s'intercalent Alex Albon (Red Bull) et Sebastian Vettel (Ferrari). Le premier, victime la veille d'un accident qui a forcément laissé des traces au niveau psychologique, a très peu roulé samedi midi. Vettel, si, maisainsi que des soucis d'appuis aérodynamiques. Pour Ferrari, il y aura des jours meilleurs. Pour Mercedes, peut-être un nouveau record.