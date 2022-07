F1 - GP de France : Les principales déclarations des pilotes à l’issue de la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur

« On avait du rythme dès le départ donc j'ai mis la pression sur Charles Leclerc. Ici, avec la température, ce n'est pas simple, je n'avais pas d'opportunité. On est restés calmes, proches de lui, et on s'est arrêtés plus tôt. A partir de là, on ne sait jamais comment la course va se dérouler. C'est malheureux pour Charles Leclerc, après j'ai juste fait attention aux pneus. La ligne des stands est si longue ici, ça valait le coup de ne faire qu'un arrêt. J'essaye toujours de faire le maximum, parfois il faut accepter de patienter face à un adversaire. La finalité est toujours de marquer le plus de points possibles et c'est donc une bonne journée pour nous. On a encore du travail à faire, notamment pour les tours rapides en qualifications, mais on travaille. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

« Je n'ai pas voulu lâcher devant ce public incroyable. Quelle journée on a vécue ! C'est un super résultat, on a fait du très bon travail. On a été fiables, c'est quelque chose dont on peut être satisfaits. Je n'ai pas encore vu mon poids, j'ai dû perdre trois kilos ! Ça va être dur à Budapest. Nous n'avons pas le rythme de Red Bull Racing et Ferrari mais j'espère qu'on va franchir un cap rapidement. On est mieux en course donc j'espère qu'on pourra venir les embêter. »

George Russell (GBR/Mercedes) - 3eme

« Je suis trempé, ça a été long et difficile. Je voulais voir ce drapeau à damier à la troisième place et j'ai tout donné face à Sergio Pérez. J'ai tout fait pour passer, j'ai perdu une opportunité quand on s'est touchés, on était roue contre roue, il aurait dû me laisser plus de place. Mais je suis très heureux de ma course. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 4eme

« Ce qui s'est passé avec la voiture de sécurité virtuelle est vraiment malheureux. J'ai reçu le message comme quoi ça allait se terminer au virage 9, donc j'y suis allé et en fait ça ne s'est pas terminé. Après j'ai reçu le message comme quoi ça allait se terminer dans le virage 12, et j'en étais trop proche. On dirait que George Russell avait une information différente et a pu mieux se préparer à la relance. C'est dommage que la voiture de sécurité ait interféré sur le résultat, franchement. Ça ne devrait pas être le cas, mais aujourd’hui (dimanche) ça l'est. Le message était totalement faux, il s'est passé quelque chose car ça disait que ça se terminait au virage 9 et ça ne s'est terminé qu'au virage 12. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 5eme

« Nous attaquons à fond depuis le début de la saison, donc nous prenons des risques, j'ai fait une erreur la dernière fois, cette fois-ci c'est Charles Leclerc. Quand ils m'ont donné les chiffres à la radio, j'ai pensé qu'on pourrait garder les mêmes pneus jusqu'à la fin, j'ai un peu réfléchi, et j'ai pensé un moment que je pouvais essayer, mais finalement je leur ai fait confiance, même si on a perdu quelques secondes en faisant un dernier arrêt. Au bout du compte, ils ont plus de données que moi à analyser. Sans cette pénalité, j'aurais pu finir plus haut au classement, et même avec cette pénalité j'ai bien failli terminer sur le podium, donc c'est un bon week-end pour moi. Nous étions assez rapides en course pour que je tente de passer la Mercedes de George Russell, donc je l'ai fait, mais à la fin mes pneus étaient trop usés. Sans la pénalité, je pense que j'aurais pu jouer le podium, mais j'aurais aussi pu finir sixième, donc finalement ce n'est pas un mauvais week-end. La pénalité, c'est en dehors de mon contrôle, donc j'essaie de mettre tout ça derrière moi. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 8eme

« On peut être contents que, sur un week-end qui n'a pas été notre meilleur de la saison, on arrive à mettre les deux voitures dans les points et on a assuré un joli spectacle. On est quatrièmes du championnat constructeurs et on est devant McLaren. Mais on a manqué de constance avec la voiture tout le week-end. J'ai besoin de revoir l'action qui a abouti à ma pénalité, c'est difficile à dire, car d'autres pilotes ont fait des manœuvres similaires et n'ont pas été pénalisés, par exemple en Autriche. Sans la pénalité, j'aurais pu me battre avec Lando Norris. Notre rythme en course n'est vraiment pas assez élevé, du coup il m'a fallu 25 tours pour dépasser Daniel Ricciardo, mais on s'est bien battu et c'était propre donc on a tous les deux apprécié. L'ambiance et l'organisation étaient vraiment au top ce week-end, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici pour un Grand Prix de France »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 12eme

« Je suis très déçu, car ce n'est pas le résultat que nous attendions. Nous étions trop lents, alors que vendredi c'était très positif, et depuis samedi ce n'est plus pareil. J'ai fait tout ce que j'ai pu mais je ne pouvais pas me battre devant. L'avant de la voiture n'est pas stable à haute vitesse, l'arrière est difficile à contrôler aussi, j'ai eu les mêmes problèmes samedi et dimanche, et je ne sais pas pourquoi, il faut qu'on analyse tout ça de plus près, surtout avec les nouvelles pièces que nous avions ce week-end. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe pour avoir un meilleur niveau de performance en Hongrie la semaine prochaine. J'espère que la piste de Budapest nous conviendra mieux, pour être positif, mais je ne sais pas vraiment où nous en sommes. J'ai essayé de profiter de chaque seconde de ce Grand Prix de France, avec tous ces drapeaux, beaucoup de soutien, et ça a un peu amélioré ma journée. J'espère qu'on en aura un autre, peut-être pas l'année prochaine, ou sur un autre circuit, mais il a vraiment sa place dans le calendrier de la F1. Et il fait partie de notre ADN, car nous avons une écurie française, Alpine, et deux pilotes français... et demi, avec Charles Leclerc. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - Abandon

« Je n'ai pas encore regardé les données mais il n'y a rien eu de spécial, c'était juste une erreur. C'est bizarre la façon dont je la perds mais c'est moi. On fera les comptes en fin de saison mais c'est sûr que s'il nous reste 25-30 points, avec l'erreur d'Imola aussi, on sait d'où ça viendra. Je ne pourrai m'en prendre qu'à moi. On verra à la fin, mais si je reste à ce niveau-là, je ne mérite pas de gagner le championnat. Enfin, le niveau est très haut mais bon deux erreurs ça fait mal. Il faut quand même qu'on analyse ce qu'il s'est passé avec la voiture car je n'arrivais pas à mettre la marche arrière. Mais ce sont des détails, il ne faut pas mettre la voiture dans le mur déjà. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+, AFP