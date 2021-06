F1 - GP de France : Bottas devant Hamilton et Verstappen

Ocon en grande forme !



FP1 CLASSIFICATION

Mercedes back on form, with Red Bull just behind



And a strong showing from @AlpineF1Team in the opening session at their home race 🔥#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/rUs0beKoQI



La première séance d'essais libres sur le circuit Paul-Ricard du Castellet, ce vendredi midi, aLe Finlandais a bouclé son meilleur tour en 1'33"448 après avoir chaussé des pneus tendres. C'est également après avoir délaissé la gomme blanche que le Britannique a tourné en 1'33"783, sans pouvoir néanmoins déloger de la première place de ces EL1 un Bottas qui a annoncé la couleur en dévoilant sa volonté de remporter les trois prochaines courses. Pour cela, il devra devancer Hamilton, auteur de la pole en 2018 et 2019 avant de remporter les deux fois le Grand Prix, et Max Verstappen (Red Bull), comme il l'a fait vendredi alors que le jeune pilote néerlandais et actuel leader du classement général du Championnat du Monde s'était montré le plus rapide en pneus durs.Sergio Perez, son coéquipier au sein de l'écurie autrichienne, avait lui aussi fait mieux que les deux Mercedes en début de séance.Le natif d'Evreux, habitué à terminer derrière son compatriote, finit même devant Pierre Gasly (AlphaTauri), 8eme de cette première séance d'essais très animée et, quand son coéquipier Charles Leclerc n'a pas fait beaucoup mieux (11eme). Roy Nissani, au volant de la Williams de George Russell le temps de ces EL1, ferme la marche, juste devant Mick Schumacher (Haas), victime lui aussi d'un tête à queue, dans le virage 3.