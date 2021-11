F1 - GP de Chine : Le contrat prolongé jusqu’en 2025

Talk about a chaotic last lap! 😳

Hamilton recordman de victoires

Il avait été l’un des premiers événements sportifs annulés pour cause de pandémie de coronavirus. Le début d’une très longue série… Le Grand Prix de Chine n’a pas eu lieu en 2020, ni même en 2021 car les conditions sanitaires n’étaient toujours pas réunies, et il n’aura pas lieu non plus en 2022 en raison des restrictions de voyage pour se rendre dans le pays. Mais si tout va bien, le Grand Prix de Chine aura bien lieu en 2023, 2024 et 2025 sur le circuit de Shanghaï. Les dirigeants de la F1 ont en effet annoncé la prolongation du contrat de l’épreuve jusqu’en 2025, elle qui figure au calendrier du championnat du monde depuis 2004. «Bien que nous soyons tous déçus de ne pas avoir pu inclure la Chine dans le calendrier 2022 en raison des conditions de pandémie en cours, la Chine sera de retour dans le calendrier dès que les conditions le permettront et nous sommes impatients d'être de retour avec les fans dès que possible », a déclaré Stefano Domenicali, le président de la F1.Cette prolongation de contrat devrait être une bonne nouvelle pour Lewis Hamilton (s’il est toujours en F1 en 2023...),Rubens Barrichello (2004, Ferrari), Fernando Alonso (2005, Renault ; 2013, Ferrari), Michael Schumacher (2006, Ferrari), Kimi Raïkkönen (2007, Ferrari), Sebastian Vettel (2009, Red Bull), Jenson Button (2010, McLaren), Nico Rosberg (2012, 2016, Mercedes) et Daniel Ricciardo (2018, Red Bull) sont les autres pilotes ayant triomphé à Shanghai.