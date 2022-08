F1 - GP de Belgique (EL2) : Verstappen domine Leclerc et Norris

Quelques sorties de piste

Il partira en fond de grille dimanche à Spa-Francorchamps, mais cela n'a pas empêché Max Verstappen de se donner à fond lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique ce vendredi après-midi. Le champion du monde a effectué 20 tours au volant de sa Red Bull, sur une piste qui est devenue mouillée en fin de séance en raison de la fine pluie qui s'est abattue sur le circuit belge. Et son meilleur tour est intervenu quasiment à mi-séance : 1'45"507, sur des pneus soft, soit près d'une seconde de mieux que Carlos Sainz Jr lors de la première séance du matin.Un seul pilote est parvenu à rouler plus vite que lui lors de cette séance, Carlos Sainz Jr, qui s'est installé en haut de la feuille des temps au début, avant d'être devancé par le Néerlandais. L'Espagnol a finalement signé le cinquième temps, derrière Lance Stroll. Lewis Hamilton, qui a commencé ces essais en pneus durs et a galéré, a finalement terminé sixième, chaussé de pneus soft. Les Français n'ont en revanche pas brillé : Pierre Gasly a fini 14eme et Esteban Ocon 16eme, tous les deux à plus de deux secondes de Mac Verstappen.La pluie arrivée en fin de séance n'a pas provoqué d'accidents, mais quelques sorties de piste sans gravité, pour Mick Schumacher, Kevin Magnussen ou encore Lando Norris.Des qualifications qui permettront notamment de déterminer l'ordre de départ des pilotes qui seront en fond de grille après avoir reçu une pénalité pour avoir changé des éléments moteurs de leur monoplace, à savoir Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas et Mick Schumacher. Aux autres pilotes de savoir saisir leur chance pour figurer haut sur la grille de départ...