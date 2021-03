F1 - GP de Bahreïn : Verstappen meilleur temps des EL1 devant Bottas

Max puts in a flying lap and goes top of the timesheets#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/8xXro6rMXp

Au volant de sa Red Bull, le jeune pilote néerlandais avait déjà signé le meilleur temps (1'28”960), deux semaines plus tôt sur ce même circuit de Sakhir lors des essais privés hivernaux. Il a récidivé vendredi lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Bahreïn pour le coup d'envoi de la saison de F1, en tournant de nouveau plus vite que ses rivaux sur son meilleur tour bouclé, en toute fin de séance et alors que Verstappen avait chaussé des pneus tendres.Avec un chrono de 1'31”394, le troisième du dernier Championnat du Monde a devancé de 3 dixièmes le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui avait été lui aussi l'un des pilotes les plus en vue des essais de pré-saison d'il y a quinze jours. Lando Norris (McLaren) complète le trio, à 5 dixièmes du Néerlandais, juste devant l'autre pilote Mercedes et septuple champion du monde Lewis Hamilton, quatrième de ces EL1 que le Britannique avait démarré en pneus tendres.Charles Leclerc (Ferrari), lui aussi déjà dans le rythme, signe le cinquième temps. Pierre Gasly (AlphaTauri), quant à lui, termine premier Français de cette séance passée de 90 minutes à 60 minutes, comme les trois premières du week-end désormais, en vertu de l'un des changements apportés à l'intersaison. Le Rouennais vainqueur l'année dernière du Grand Prix d'Italie à Monza devance le nouveau coéquipier de Leclerc chez Ferrari Carlos Sainz et Daniel Ricciardo, passé, lui, chez McLaren aux côtés de Norris.Parachuté chez Aston Martin, le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel se contente du 12eme temps. Les deux Alpine d'Esteban Ocon (15eme) et du revenant Fernando Alonso (16eme) terminent plus bas dans le classement. Seules les Williams de George Russell (17eme) et Nicholas Latifi (18eme) et les Haas des deux novices à ce niveau Mick Schumacher (19eme) et Nikita Mazepin (20eme) ont fait pire sur cette première séance.