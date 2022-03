F1 - GP de Bahreïn : Les réactions des pilotes à l'issue de la séance de qualifications

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - Pole position

« On a eu une très belle opportunité avec ce nouveau règlement de se repositionner à l’avant. On peut enfin se battre pour de meilleures places. La séance a été compliquée pour moi, je n'étais pas totalement satisfait de mon pilotage mais j'ai réussi finalement à signer ce temps en Q3 pour avoir la pole. Je suis très heureux. Il y a encore des axes d'amélioration et même au niveau du pilotage. C'est complètement différent par rapport à l'an dernier. J'ai essayé différents styles de pilotage et je dois encore trouver le juste milieu. On doit encore produire beaucoup. On était presque certains que Red Bull Racing allait être plus rapide que nous en qualifications. Donc c'est une bonne surprise que ce ne soit pas le cas. On doit finir ce week-end sur une bonne note. La course sera longue et beaucoup de choses peuvent se passer. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 2eme

« C'est difficile d'expliquer ma performance. Ça n'allait pas trop mal en Q2 mais j'avais plus de mal avec l'équilibre de la voiture en Q3. Ça reste bien, une bonne journée et surtout un bon départ dans cette nouvelle ère (après les grandes nouveautés au règlement, ndlr). La voiture n'a pas été fantastique mais ce n'était pas si mal non plus. Ici, vous voulez être bon en qualifications mais surtout être certain d'avoir une bonne voiture pour la course car les pneus vont plus souffrir ici plus qu'ailleurs. C'était une très belle bataille avec Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc. Ferrari a fait du très bon travail pendant l'hiver. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 3eme

« Il y a avait un dixième de seconde à aller chercher, que Charles Leclerc a pu extraire de sa voiture. Je reste heureux de nos progrès ce week-end car j'étais vraiment hors du coup vendredi. J'étais au-delà de la demi-seconde de retard donc me battre pour la pole position aujourd'hui (samedi) était positif. Charles mérite vraiment sa pole position car il a très bien travaillé tout le week-end. C'est difficile de comprendre parfaitement la voiture jusqu'à maintenant. Je dois adapter mon pilotage et libérer l'espace dans mon esprit. Au moins, j'ai pu me battre en haut, je ne peux pas me plaindre. Cette troisième place est déjà une bonne chose. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 4eme

« Dès la Q1, les Ferrari ont signé des temps très compétitifs. On savait qu’ils seraient ceux à battre. Je pense que, pour demain (dimanche) on a une bonne position de départ. Ce sera intéressant de voir ce que nous pourrons faire durant toute la course. Dans ma dernière tentative, mes pneus ont surchauffé, j’ai donc essayé de raccourcir le virage j’ai trop touché le vibreur intérieur. C’est sans doute là que j’ai perdu les quelques dixièmes de seconde qui m’auraient permis d’accrocher la troisième place. On a une longue course devant nous. On n’a pas pu tirer 100% du potentiel de la voiture. Ça n’a pas été une séance de qualifications idéale mais notre position de départ est bonne. J’espère qu’on pourra faire la différence en course. Il va y avoir beaucoup de dépassements et j’espère qu’on va pouvoir se battre avec les Ferrari. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 5eme

« C'était une belle séance pour nous. Je suis globalement heureux même si j'aurais préféré être en première ligne. La voiture était un désastre la semaine dernière (lors des essais de présaison, ndlr). On ne pensait pas avoir un tel rythme aujourd'hui (samedi), c'est une amélioration. On essaye tous de faire des progrès. En terme de réglages, on a vraiment extrait tout ce qu'on pouvait de cette voiture mais il faut qu'on règle notre problème fondamental de rebond. Ces gars sont bien plus rapides que nous pour l'instant. Mon objectif demain (dimanche) sera de me mettre dans la meilleure situation possible et de prendre le maximum de points. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 10eme

« Je suis très content car on pensait avoir du mal à sortir de la Q1. J'arrive à faire un très bon tour avec un train de pneus en Q2 pour passer en Q3 donc c'était vraiment très bien. Il y a des voitures très rapides, surtout les moteurs Ferrari, Alfa Romeo et Haas. On a du travail à faire pour trouver plus de performance. Dans l'ensemble, je suis content de la séance. On verra demain (dimanche) comment la course se déroulera. Aujourd'hui (samedi), le plus important était de faire des bons tours, ce que j'ai réussi à faire, même si je ne suis pas encore totalement à l'aise dans la voiture. J'espère voir l'arrivée car je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 11eme

« Je pense que ce n’était pas du tout une mauvaise séance de qualifications. C’était plutôt positif, surtout en Q2. On manquait un peu de performance sur le côté puis on a réussi à le débloquer pas mal. On échoue à pas grand-chose forcément mais demain (dimanche), c’est la course et c’est le plus important. Il nous reste des pneus neufs, et ça c’est bien. C’est le but de remonter, de finir dans les points. Les voitures sont plus faciles à suivre maintenant. En ayant un petit peu plus de pneus neufs, ça va nous aider à doubler. »



Sources : interviews officielles F1, Canal +, presse mexicaine