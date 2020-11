BREAKING: @LewisHamilton wins in Bahrain! 🏆

He takes victory ahead of Max Verstappen (P2) and Alex Albon (P3) after a dramatic race at Sakhir #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/vU2PnF6wMB



— Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Stroll part en tonneaux !

Malchance pour Perez

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Bahreïn ce dimanche, mais ce n’est évidemment pas l’image que l’on retiendra de cette antépénultième course de l’année. Dans une semaine qui a vu le sport perdre Christophe Dominici et Diego Maradona, voir la voiture de Romain Grosjean en feu et coupée en deux après un crash quelques secondes après le départ a fait craindre le pire à tous ceux qui regardaient la course. Malgré un impact calculé à 53G (53 fois le poids de son corps !),Le mot « miracle » est parfois galvaudé en sport, mais Romain Grosjean a vraiment échappé au pire et le halo au-dessus de sa tête lui a probablement sauvé la vie. Héliporté à l’hôpital, il souffre de brûlures aux mains et aux chevilles, et peut-être de côtes fracturées, mais ce n’est pas grand-chose comparé à ce que cela aurait pu être.Après 1h30 d’interruption le temps de réparer le rail de sécurité, les pilotes ont dû s’enlever toutes ces images de la tête et repartir. C’est alors Max Verstappen qui était derrière Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ayant totalement manqué son premier départ. Et après le deuxième départ, un nouvel accident s’est produit !La voiture de sécurité est restée en piste pendant cinq tours, le temps de voir Bottas changer de pneus en raison d’une crevaison. Le Finlandais a finalement terminé à une anonyme huitième place. Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont rapidement envolés en tête de la course, et les changements de pneus (au 21eme et 35eme tour pour le Néerlandais, au 20eme et 36eme pour l’Anglais) n’ont rien changé au classement.C’est finalement Alexander Albon (Red Bull) qui en a profité pour monter sur le podium pour la deuxième fois de sa carrière. Les deux McLaren de Lando Norris et Carlos Sainz Jr suivent au classement, puis le premier Français, Pierre Gasly (AlphaTauri). L’autre tricolore Esteban Ocon (Renault), longtemps à la lutte avec son coéquipier Daniel Ricciardo, a finalement terminé neuvième et l’Australien septième. Loin devant, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a donc signé la 95eme victoire de sa carrière. Il compte désormais 131 points d’avance sur Valtteri Bottas et 143 sur Max Verstappen. Mais c’est bel et bien Romain Grosjean qui a été élu « pilote du jour » ce dimanche.