F1 - GP de Bahreïn (EL3) : Au tour de Verstappen

FP3 CLASSIFICATION

Albon s'est bien repris

Alors que Lewis Hamilton (Mercedes) avait réussi le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn vendredi, le septuple champion du monde a été battu lors de la troisième séance, qui se déroulait ce samedi, de jour.Le Néerlandais, malgré des problèmes à l'arrière de sa voiture en début de séance, a devancé de 263 millièmes Lewis Hamilton, qui a été pris par le chronomètre à la fin de la séance et n'a donc pas pu effectuer les derniers réglages qu'il souhaitait, et de 366 millièmes Valtteri Bottas.Remis de ses émotions de la veille, où il avait détruit sa Red Bull, Alexander Albon s'est bien repris en prenant la quatrième place. Côté français, Pierre Gasly (AlphaTauri) a terminé sixième, Esteban Ocon (Renault), qui a signé une vitesse de pointe à 327,2 km/h, douzième et Romain Grosjean (Haas) dix-septième, lors de cette séance d'une heure qui s'est globalement déroulée sans encombre.Place désormais à la séance de qualifications, qui débutera à 15h00, heure française, et 17h00, heure locale, et aura donc lieu à la nuit tombante.