F1 - GP de Bahreïn (EL1) : Gasly, le plus rapide

Pas de temps pour Bottas, des ennuis pour Ocon

F1 - GRAND PRIX DE BAHREÏN

1ere séance d'essais libres - Vendredi 18 mars 2022

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri)

Esteban Ocon (FRA/Alpine)

Le pilote français a marqué de son empreinte la première séance d'essais libres du premier Grand Prix de l'année, ce vendredi, enLe héros de Monza appréciera d'avoir stoppé la série. Au volant de son AlphaTauri, le Rouennais devenu le 6 septembre 2020 le premier vainqueur français depuis Olivier Panis 24 ans plus tôtLe premier termine à 364 millièmes de Gasly, meilleur chrono de la séance en bouclant son tour le plus rapide en 1'34”193, tandis que Sainz a, lui, fini troisième à 418 millièmes du pilote AlphaTauri.Arrive ensuite le Britannique George Russell, nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes et quatrième temps de ces EL1., juste devant Lance Stroll (Aston Martin), qui avait, lui, chaussé des pneus tendres, au même titre que Lewis Hamilton (Mercedes), 7eme, ou Fernando Alonso (Alpine), venu se classer juste derrière le grand battu du dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. Sergio Perez (Red Bull), coéquipier de Verstappen, se contente de la dixième place, un rang derrière l'autre pilote AlphaTauri Yuki Tsunoda. Dans la seconde moitié du classement, à noterPremier représentant de son pays en F1, il devance Esteban Ocon (Alpine), dont le ponton s'est détaché dès le début de la séance (les essais avaient commencé depuis seulement huit minutes), obligeant les organisateurs à brandir le drapeau rouge. Lui aussi perturbé par des soucis techniques, Valtteri Bottas, pour sa première sortie dans le baquet d'Alpha Romeo, termine (20eme) sans chrono.2- Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 0”3643- Carlos Sainz (ESP/Ferrari) à 0”4184- George Russell (GBR/Mercedes) à 0”4365- Max Verstappen (PBS/Red Bull) à 0”5496- Lance Stroll (CAN/Aston Martin) à 0”6217- Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0”7508- Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0”8079- Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 0”83510- Sergio Perez (MEX/Red Bull) à 0”85711- Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo) à 0”86012-à 0”95813- Nicholas Latifi (CAN/Williams) à 1”45114- Nico Hulkenberg (ALL/Aston Martin) à 1”62215- Alexander Albon (TPE/Williams) à 1”73016- Lando Norris (GBR/McLaren) à 2”11117- Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 2”20918- Mick Schumacher (ALL/Haas) à 2”34319- Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 2”61120- Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) non chronométré