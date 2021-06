F1 - GP d'Azerbaïdjan : Verstappen plus rapide que les Ferrari

Bottas pas verni



Max Verstappen sur sa lancée. Vainqueur à Monaco lors de la dernière manche en date, il y a quinze jours, et promu leader provisoire du classement du Championnat du Monde devant Lewis Hamilton,Sur le circuit tracé dans la ville de Bakou, le pilote Red Bull s'est montré le plus rapide de cette première prise de temps, avec un chrono de 1'43”184 réussi en pneus tendres sur son meilleur tour en course qui lui a permis de, tandis que le coéquipier de Verstappen au sein de l'écurie autrichienne Sergio Perez termine, lui, quatrième de cette séance. Le Mexicain devance Daniel Ricciardo (McLaren) et, Esteban Ocon (16eme) devant se contenter du 16emps temps.Une fois n'est pas coutume,en pneus tendres qui l'a éloigné des meilleurs. Valtteri Bottas, arrivé plus tard que prévu à Bakou suite à un problème d'avion, nous avait habitués à mieux également. Longtemps, le Finlandais et coéquipier d'Hamilton chez les Flèches d'argent s'était partagé les premières places sur les séances inaugurales. Cette fois,, un rang devant les deux Alpha Romeo de Kimi Raikkönen (11eme) et Antonio Giovinazzi (12eme). Comme cela a été pratiquement le cas cette saison,Après avoir gêné Verstappen dans un tour rapide, le Russe a terminé sa séance dans... le mur après avoir perdu le contrôle de sa monoplace. Heureusement sans gravité.