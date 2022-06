F1 - GP d’Azerbaïdjan : Les réactions des pilotes à l’issue de la séance de qualifications

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - Pole position

« Ça fait du bien. Ce tour… Evidemment, toutes les pole positions sont agréables mais celle-ci, je ne l’attendais pas. Je pensais que Red Bull Racing serait plus fort, ils étaient très forts en Q1 et en Q2. On a été un peu plus en difficulté pour aller plus vite. Au final, j’ai réussi à faire un bon tour et ça a suffi. Je suis très excité en vue de la course. La gestion des pneus sera la clé de la course ici. A Barcelone et à Monaco, on les a bien gérés même si c’était difficile de bien le voir à Monaco. Je pense qu’on a évolué sur ce plan-là grâce aux évolutions qu’on a apporté. Ce sera intéressant de voir si, demain (dimanche), on peut avoir cette bonne gestion. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 2eme

« Quand on est en Q3, la première tentative, c'est là que tu lâches tout. Et c'était un peu trop sur mon premier tour. J'ai heurté le mur plusieurs fois. Heureusement, nous avons réussi à survivre, ce qui est vraiment la clé ici. Mais ça n'a pas été une séance de qualifications idéale parce qu'à la fin, nous avons eu un problème avec le moteur. Nous ne pouvions pas le mettre en marche. Et cela signifie que nous avons perdu... J'étais tout seul sans aspiration lors du dernier tour lancé, en gros. Et ici, c'est très puissant. Qui sait si ça aurait suffit pour la pole position, mais nous avons assurément perdu quelques dixièmes. Mais je crois que Charles Leclerc a fait un très bon tour. Je pense que demain (dimanche) c'est une très longue course qui nous attend, donc nous devons juste nous assurer d'être là. C'est une très longue course, vous savez, donc à tout moment vous pouvez faire une erreur. Et c'est tout. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 3eme

« Je pense que le départ du tour était bon, mais j’ai fait une erreur. Ce n’est pas idéal, j’ai eu du mal à trouver l’équilibre sur le train avant sur un tour. Ce n’est pas ce que je veux mais en tant qu’équipe, être deuxième et troisième nous offre une belle opportunité pour demain (dimanche). On verra mais je pense que globalement, on manque de performance sur un tour. Mais sur les longs relais, je pense que la voiture devrait être bonne. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 4eme

« C’est vraiment dommage. J’étais rapide durant toute la séance, nous avons fait des progrès depuis la troisième séance d’essais libres et je me battais pour la pole position, mais en cherchant la limite et ce petit dixième, j’ai fait une erreur dans le virage 2 après avoir été un peu trop agressif sur la pédale d’accélérateur. C’est comme ça. Lorsque vous attaquez à la limite et que vous jouez la pole, ce genre de choses peuvent arriver. Nous sommes dans la lutte et je pense qu’il sera difficile de battre les Red Bull Racing demain (dimanche) en raison de leur rythme en course, mais en partant quatrième et premier, nous aurons un coup à jouer au départ et avec la stratégie. Il est possible de dépasser ici, la position sur la grille de départ n’est pas si importante et il peut se passer beaucoup de choses demain (dimanche). »

George Russell (GBR/Mercedes) - 5eme

« Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’on vive un incident majeur. Nombre d’entre-nous parviennent à peine à maintenir la voiture droite sur ces bosses. On passe les deux derniers virages à 300km/h, on talonne et vous pouvez voir à quel point les voitures sont réglées proches du sol. Avec la technologie actuellement à notre disposition, il me semble pas nécessaire de faire rouler des monoplaces à haute vitesse à quelques millimètres du sol. C’est la recette d’un véritable désastre. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve mais ne pense pas qu’on pourra tenir face à ça pendant trois ans ou aussi longtemps que cette réglementation sera en vigueur. Pour ce que ça vaut, nous ne sommes pas en faveur d’un changement réglementaire car, à chaque course, nous apprenons au sujet de la monoplace. Toute modification pourrait limiter cet apprentissage. Je pense que les écuries de pointe, Ferrari sans doute plus que Red Bull Racing, sont dans la même situation car on peut voir qu’ils peinent face à ça et personne ne le fait pour améliorer la performance, c’est pour raison de sécurité. Je peux à peine voir la zone de freinage car je rebondis tellement. Ce n’est pas une situation confortable donc, ensemble, nous devons réfléchir à cela. C’est très clairement dangereux. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 6eme

« On peut être très contents de séparer les deux Mercedes, à un dixième de George Russell et un dixième devant Lewis Hamilton. Ça a vraiment été une bonne séance de qualifications. On a réussi à se concentrer sur notre séance, ne pas faire d’erreur, rester à distance des embuches tout au long de cette séance et aller chercher notre meilleur qualification de l’année. S’il peu se passer beaucoup de choses comme l’année dernière, ça serait une bonne chose. On a fait des choix stratégiques un peu différents des autres, on n’a gardé qu’un seul train de pneus durs quand la plupart des autres écuries en ont deux. Il va falloir voir ce que ça peut donner en termes de dégradation pour la course et en termes de stratégie. Le plus important, c’était de faire un week-end simple, de ne pas faire d’erreur, de ne pas nous compliquer le week-end nous-mêmes. Pour le moment, c’est ce qu’on a réussi à faire donc je suis satisfait. Maintenant, il va falloir terminer le travail demain (dimanche). »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 13eme

« On a chopé un drapeau jaune dans notre tour et je n’ai pas pu continuer ma tentative. Le premier passage en piste était avec des pneus usés, on devait simplement prendre nos marques puis faire un temps sur ce deuxième passage avec les pneus neufs. On avait cinq dixièmes de seconde d’avance. On aurait dû être en Q3 pour trois dixièmes. A ce moment-là, c’était devant Fernando Alonso. Ça fait mal parce que ça fait deux fois de suite, à Monaco puis ici, qu’on doit se qualifier mieux. C’est dommage mais, dans notre malheur, c’est une séance de qualifications difficile mais, demain (dimanche), ça peut remonter. C’est une piste sur laquelle il y a des opportunités, où ça peu doubler. On a une vitesse mieux que celle-là donc on va tout faire pour pouvoir remonter. Pour prendre des points, il faudra arriver au bout de cette course mais on va tout faire pour. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+, Sky Sports