F1 - GP d'Azerbaïdjan : Le doublé pour Red Bull, le cauchemar pour Ferrari

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan, huitième manche du championnat du monde de Formule 1, promettait un duel entre les Ferrari et les Red Bull, qui occupaient les quatre premières places sur la grille de départ. Il n’y a finalement pas eu de match… L’écurie autrichienne a vécu ces 51 tours dans les rues de Bakou comme dans un rêve, Max Verstappen s’imposant devant Sergio Perez, alors que l’écurie italienne a vécu un cauchemar, avec l’abandon de Carlos Sainz Jr puis de Charles Leclerc, sur panne mécanique. Parti en pole position pour la quatrième fois d’affilée, le pilote monégasque n’a toujours pas réussi à transformer cette pole en victoire. Loin de là !

Dès le départ, Leclerc a bloqué ses roues et Perez lui est passé devant dans le premier virage. Contrairement aux autres éditions de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan, aucun crash n’a été à déplorer sur cette piste étroite, les six abandons du jour venant de problèmes mécaniques. Et le premier coup de théâtre est intervenu au neuvième tour, où Carlos Sainz, victime d’un problème hydraulique, a été contraint de stopper sa voiture dans le virage 4. Charles Leclerc a profité de la voiture de sécurité virtuelle pour entrer aux stands, laissant Verstappen prendre la deuxième place.

Mais rapidement, le champion du monde s’est rapproché de son coéquipier, et il a fini par le doubler au 15eme tour pour prendre la première place. Et le deuxième coup de tonnerre est arrivé cinq tours plus tard. Alors qu’il venait de prendre la tête suite à l’arrêt aux stands des deux Red Bull, Charles Leclerc a vu son moteur exploser. La course des Ferrari était déjà terminée avant même la moitié de la course !

Hamilton en a plein le dos



Plus personne ne pouvait alors inquiéter les deux Red Bull, et Max Verstappen a même vu son ingénieur lui demander de ralentir pour préserver ses pneus et son moteur. Le Néerlandais a vécu une fin de course sans accroc et a pu décrocher son 25eme succès en Formule 1, à 24 ans, sans trop trembler, avec 21 secondes d’avance sur son coéquipier mexicain, qui n’a jamais cherché à l’inquiéter. Suite à l’abandon des Ferrari, ce sont les Mercedes qui s’en sont le mieux sorties. George Russell, parti cinquième, monte sur la troisième marche du podium, devant son coéquipier Lewis Hamiton, qui a doublé Daniel Ricciardo puis Pierre Gasly pour prendre la quatrième place, malgré de grosses douleurs au niveau des vertèbres en raison des trop nombreux rebonds de la Mercedes.

Le Britannique a eu beaucoup de mal à sortir de sa monoplace et Toto Wolff s’est d’ailleurs excusé pour cette « voiture de merde » qu’il doit piloter actuellement. Derrière les Red Bull et les Mercedes, c’est Pierre Gasly qui a tiré son épingle du jeu en prenant une belle cinquième place après avoir longtemps résisté à Hamilton. Le Français finit huit rangs devant son coéquipier Tsunoda (qui a terminé la course avec un aileron arrière réparé avec du scotch), une rareté cette saison. Les anciens champions du monde Sebastian Vettel et Fernando Alonso, puis Daniel Ricciardo, Lando Norris et Esteban Ocon complètent le Top 10.

Guanyu Zhou, Kevin Magnussen (deux pilotes équipés d'un moteur Ferrari) et Lance Stroll n’ont en revanche pas pu aller au bout de la course. Ils tenteront de faire mieux la semaine prochaine du côté de Montréal. Un Grand Prix que Max Verstappen abordera avec 21 points d’avance sur Sergio Perez et 34 sur Charles Leclerc, et Red Bull avec 80 de plus que Ferrari.