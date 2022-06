F1 - GP d'Azerbaïdjan (essais libres 3) : Perez était encore le plus rapide

🏁 END OF FP3 🏁

TOP 10

Perez

Leclerc

Verstappen

Sainz

Norris

Ricciardo

Gasly

Russell

Ocon

Vettel#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/sFQl75Wi8x



Les Mercedes encore en difficulté

Il est décidément en forme. Ce samedi, le Mexicain Sergio Perez, pensionnaire de l'écurie Red Bull, a signé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan, comptant pour le championnat du monde de Formule 1., toujours du côté de Bakou. Cette nouvelle session montre un nouveau mano a mano entre les monoplaces Red Bull et les monoplaces Ferrari. En effet, derrière Perez, c'est, encore une fois, Charles Leclerc, pensionnaire de l'écurie Ferrari, qui signe le deuxième meilleur temps. Comme lors de la première séance d'essais libres, pour celui qui avait signé, pas plus tard que ce vendredi, le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres.Le Monégasque se retrouve à nouveau encadré par les deux Red Bull, puisque c'est le champion du monde en titre, à savoir le Néerlandais Max Verstappen, qui signe le troisième meilleur temps de cette même session. Quant à l'autre Ferrari, celle de l'Espagnol Carlos Sainz, elle se retrouve en quatrième position. Tandis que le Top 5 du jour est complété par Lando Norris.Nouvelle session plus que compliquée pour les deux Mercedes. Si George Russell est huitième, Lewis Hamilton, quant à lui, ne peut pas faire mieux que douzième. Cette troisième et dernière séance d'essais libres aurait dû débuter à 14h00, heure française, mais elle avait été décalée d'un total de quinze minutes. Par conséquent, ce sera la même chose pour la séance de qualifications. Initialement programmée à 16h00 heure française, elle débutera finalement à partir de 16h15.