F1 - GP d'Azerbaïdjan (essais libres 1) : Perez signe le meilleur temps

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁

Last year's Baku winner leads the way as Checo takes P1 👊



As the @AlphaTauriF1 duo both record the most laps of anyone in that session 📊#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/RZPtq0ZTBH



— Formula 1 (@F1) June 10, 2022

Les deux Français sont dans le Top 10

Il a eu le dernier mot. Ce vendredi, le Mexicain Sergio Perez, pensionnaire de l'écurie Red Bull, la signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Formule 1 d'Azerbaïdjan, du côté de Bakou.Un Grand Prix d'Azerbaïdjan que "Checo" connaît parfaitement bien, lui qui l'a, tout bonnement, déjà remporté, pas plus tard que l'année dernière. Ce vendredi, le Mexicain a fait mieux que Charles Leclerc, pensionnaire de l'écurie Ferrari, qui signe le deuxième temps du jour. Le Monégasque s'intercale surtout entre les deux monoplaces de chez Red Bull, puisque le troisième temps du jour a été réalisé par le Néerlandais Max Verstappen.Le champion du monde en titre en Formule 1 s'est, quant à lui, intercalé entre les deux Ferrari, puisque la deuxième d'entre elles, à savoir celle de l'Espagnol Carlos Sainz a signé le quatrième temps de cette première séance d'essais libres. Quant au Top 5, il est complété par un autre Espagnol, en la personne de Fernando Alonso, dans son Alpine.Pour ce qui est des Français, Pierre Gasly, au volant de son AlphaTauri, signe le neuvième temps, tandis que son compatriote Esteban Ocon, au volant de son Alpine, est juste derrière, avec le dixième temps. Pas le temps de tergiverser avant la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Formule 1 d'Azerbaïdjan qui se déroulera également ce vendredi après-midi, et plus précisément à partir de 16h00, heure française.