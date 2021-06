F1 - GP d'Azerbaïdjan (EL3) : Gasly meilleur temps, Verstappen se crashe

#AzerbaijanGP 🇦🇿



Gasly peut rêver

Il y avait eu un compte à rebours pour Charles Leclerc à Monaco, lui qui avait endommagé sa boîte de vitesses pendant la séance de qualifications et n'avait finalement pas pu prendre le départ du Grand Prix. Il y aura aussi un compte à rebours pour Max Verstappen.Les mécaniciens du Néerlandais auront donc moins de deux heures pour réparer la monoplace avant le début de la séance de qualifications. Le suspense est entier ! Son accident a en tout cas provoqué un drapeau rouge durant une dizaine de minutes, le temps de dégager sa voiture.Cette séance a été remportée par Pierre Gasly, en grande forme depuis le début du week-end, qui a signé l'un de ses 16 tours en 1'42"251, devançant Sergio Perez (Red Bull) de 344 millièmes et Lewis Hamilton (Mercdes) de 446 millièmes. Le pilote français peut donc rêver en grand lors de la séance de qualifications qui débutera à 14h00., parti en tête à queue dans le virage 3. Les Ferrari se portent en revanche plutôt bien, avec la quatrième place pour Charles Leclerc, juste devant Carlos Sainz Jr. Les Alpine ont également terminé dans le Top 10 : Fernando Alonso septième et Esteban Ocon neuvième. A noter également que George Russell (18eme) a rencontré un problème de fuite d'huile à l'arrière de sa Williams. Pour lui aussi, le compte à rebours est lancé avant les qualifications !