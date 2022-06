F1 - GP d'Azerbaïdjan (EL2) : Leclerc succède à Perez

Hamilton douzième

Au tour de Charles Leclerc ! Le pilote Ferrari a remporté la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan ce vendredi à Bakou, répondant ainsi à Sergio Perez, qui avait gagné la première. Le Monégasque a signé l'un de ses 24 tours en 1'43"224, faisant ainsi bien mieux que le Mexicain, dont le meilleur temps avait été 1'45"476 dans la matinée.: Sergio Perez de 248 millièmes et Max Verstappen de 356 millièmes. Le champion du monde n'a pu disputer que les trois-quarts de cette séance, puisqu'il a été retenu quinze minutes dans son garage en raison de problème d'aileron arrière et de DRS.Sur le circuit étroit de Bakou, plusieurs pilotes ont commis des erreurs et frôlé le mur, à l'instar de Leclerc, ou d'Alexander Albon, qui a tapé les barrières et n'a pu effectuer que treize tours. Les deux Espagnols Fernando Alonso et Carlos Sainz Jr complètent le Top 5, juste devant Pierre Gasly. L'autre Français, Esteban Ocon, a signé le neuvième chrono.La troisième séance d'essais se déroulera samedi à 13h00, avant les qualifications à 16h00. Charles Leclerc visera la pole position pour la sixième fois en huit Grands Prix, et il a montré ce vendredi qu'il en avait les moyens.