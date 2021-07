F1 - GP d'Autriche : Verstappen meilleur temps des EL1 devant les Ferrari

Zhou n'a pas été ridicule

Max Verstappen (Red Bull) déjà au rendez-vous ! Vainqueur des deux derniers Grands Prix (GP de France et GP de Styrie) en date et leader conforté du classement général du Championnat du Monde,Sur ce même circuit du Red Bull Ring chère à son écurie et qui lui avait porté chance le week-end dernier,Le jeune pilote de 23 ans en passe de stopper la domination de Lewis Hamilton (quatre sacres consécutifs depuis 2017), venues accompagner Verstappen un peu à la surprise générale sur ces EL1.Le premier termine à 266 centièmes du Néerlandais, tandis que Sainz accuse 288 centièmes de retard à l'arrivée sur le Néerlandais.(Mercedes), première des deux Flèches d'Argent au classement de cette séance,(à 56 dixièmes), derrière Yuki Tsunoda (AlphaTauri, 5eme) et Kimi Raïkkönen (Alpha Romeo, 6eme). Pour ce qui est des Français, Pierre Gasly (AlphaTauri) signe le neuvième temps, deux rangs devant Esteban Ocon (Alpine, 11eme) et cinq devant le Chinois Guanyu Zhou, invité dans la monoplace de Fernando Alonso à l'occasion de cette première séance d'essais libres et loin d'être ridicule lors de cette session marquée par de nombreuses sorties de piste. Lance Stroll (Aston Martin, 13eme) a notamment terminé dans le décor après avoir perdu le contrôle de sa voiture dans le virage 6.