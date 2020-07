F1 - GP d'Autriche : Plus de 4 000 tests et aucun cas positif !

Plus de 4 000 tests et aucun positif ! Si le coronavirus continue de se propager dans le monde entier, il a en tout cas visiblement délaissé l'Autriche et le circuit du Red Bull Ring. Samedi matin à quelques heures des qualifications du Grand Prix d'Autriche à huis clos, premier de cette saison 2020 fortement retardée, la F1 et la FIA ont conjointement fait savoir que 4 032 tests au Covid-19 avaient été effectués dans le paddock avant le coup d'envoi de ce premier week-end de la saison à Spielberg, entre le 26 juin et le 2 juillet. Et sur les 4 032 personnes testées avant qu'elles ne puisse pénétrer sur le circuit, qu'il s'agisse de pilotes, de mécaniciens, de membres de l'encadrement des écuries ou des accompagnants, aucun cas ne s'était révélé positif. « La FIA et la Formule 1 fournissent ces informations à des fins d'intégrité de la compétition et de transparence, ont précisé les deux instance sur Twitter », ajoutant qu' « aucun détail spécifique sur les équipes ou les individus ne sera fourni par la FIA ou la Formule 1 » et que « les résultats seront rendus publics tous les sept jours. »

Le paddock limité à 2 000 personnes réparties en groupes et sous-groupes

Vendredi, lors d'une conférence de presse en visio, le directeur de la course de la FIA Michael Masi avait expliqué qu'une contamination au coronavirus n'entraînerait pas pour autant forcément l'annulation du Grand Prix, mais que tout dépendrait des cas concernés et, surtout, que la décision d'annuler ou non la course, comme cela avait été le cas en Australie en mars dernier, reviendrait aux autorités de santé locales. A noter que toutes les précautions de sécurité ont été prises, avec notamment le nombre de personnes présentes sur le site qui a été réduit à 2 000, que ce soit pour la F1, la F2, la F3 et la Porsche SuperCup, avec 57 groupes et plus du double classés en sous-groupes. Par ailleurs, l'organisation s'attache à ce que les mesures barrières, telles que la distanciation physique et le port du masque, sont respectées méticuleusement. Le tout pour éviter une première contamination qui pourrait tout chambouler de nouveau.