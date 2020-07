F1 - GP d'Autriche : Hamilton encore meilleur temps

La belle perf' de Gasly

Lewis Hamilton n'est pas partageur, et il a visiblement l'intention de le démontrer dès ce premier rendez-vous de la saison, ce week-end en Autriche à huis clos. Samedi midi, quelques heures avant de passer aux choses sérieuses, avec les qualifications de ce premier Grand Prix, sur le circuit du Red Bull Ring de Spielberg, le sextuple champion du monde n'a encore laissé que des miettes à ses concurrents lors de la troisième séance d'essais libres., désormais entièrement noire. Hamilton, comme cela avait déjà été le cas vendredi matin lors de la première séance d'essais libres, marquant le grand retour de la F1, a devancé son coéquipier de chez Mercedes Valtteri Bottas et le jeune pilote néerlandais de l'écurie Red Bull Max Verstappen, vainqueur des deux dernières éditions du Grand Prix d'Autriche, en 2019 et 2018.Avec un meilleur tour en course bouclé en 1'04”130 samedi midi, la Mercedes frappée du 44 a laissé celle de Bottas à 0”147 centièmes, tandis que le double vainqueur sortant à Spielberg, sur ses terres, accuse 0”283 de retard sur l'intouchable Hamilton à l'arrivée. Les deux Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel signent respectivement le cinquième et le septième chrono de cette ultime séance avant les qualifications., surtout au regard des difficultés qu'il avait connu dans ses tentatives vendredi après-midi. Et si Esteban Ocon (Renault) termine juste au pied du Top 10 (11eme), Romain Grosjean (Haas), de son côté, doit encore se contenter d'un temps très modeste (1'05”563) qui le place en 15eme position de cette séance marquée par la sortie de piste dès le premier virage du Canadien Nicholas Latifi (Williams), deux rangs devant son coéquipier Kevin Magnussen. Les qualifications débuteront à 15h00, avec à la clé la première pole de la saison. Sauf surprise, elle devrait revenir à Lewis Hamilton, seul au monde depuis vendredi.