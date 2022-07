F1 - GP d'Autriche (EL2) : Les Ferrari devant Verstappen et les Alpine

It's a Ferrari 1-2, with Carlos Sainz topping the charts for our final practice in Spielberg 🇦🇹#F1Sprint is next... 🤩#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/aGsru3MaQf

Changement de châssis pour Hamilton

Quatre heures avant la course sprint du Grand Prix d'Autriche, onzième manche du championnat du monde de F1, les pilotes ont participé à la deuxième séance d'essais libres sur le Red Bull Ring, et c'est Carlos Sainz Jr qui a signé le meilleur temps. Le pilote espagnol, vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche dernier, a réussi l'un de ses sept tours chronométrés en 1'08"610, sur des pneus soft. Un temps supérieur de plus de deux secondes à celui de Max Verstappen, qui avait remporté la première séance vendredi.Le champion du monde, porté par le public autrichien sur sa monoplace Red Bull, a quant à lui terminé troisième à 168 millièmes de Sainz Jr, après avoir été en tête de la feuille des temps pendant 25 minutes.On retrouve ensuite les deux Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon, qui semblent en grande forme en ce week-end autrichien. Rappelons que le pilote français partira cinquième de la course sprint de 100km qui déterminera la grille de départ de dimanche, ce samedi à partir de 16h30. Le week-end se passe en revanche moins bien pour Lewis Hamilton, qui partira neuvième de la course sprint après être parti à la faute vendredi(mais cela reste dans le quota donc il ne sera pas pénalisé). Le pilote anglais n'a pu effectuer que deux tours chronométrés et a terminé neuvième, à 740 millièmes de Sainz Jr. Le Canadien de l'écurie Williams Nicholas Latifi ferme la marche, à 1"651 de Sainz Jr.