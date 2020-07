F1 - GP d'Autriche (EL1) : Hamilton, déjà le plus rapide

Grosjean déjà malchanceux !

Le noir n'a pas freiné Lewis Hamilton (Mercedes). Dans une monoplace ayant volontairement délaissé sa traditionnelle robe grise en soutien au mouvement Black Lives Matter et ce pour la saison entière,marquant le grand retour de la F1 après quatre mois de break. En bouclant son meilleur tour dans un chrono de 1'04"816, le sextuple champion du monde a devancé son coéquipier finlandais Valtteri Bottas de 356 millièmes, tandis que Max Verstappen (Red Bull), sur les terres de l'écurie autrichienne et en pneus tendres au même titre que les deux Flèches Noires, est venu compléter le podium de cette première prise de temps à six dixièmes du triple tenant du titre.A noter que le jeune pilote néerlandais et héros naturel des deux premiers rendez-vous (les deux en Autriche, à Spielberg) de cette saison complètement chamboulée reste sur deux victoires sur le Red Bull Racing. En attendant de peut-être monter en puissance au fil du week-end,Alex Albon, coéquipier de Verstappen chez l'hôte de ce premier GP autrichien (le deuxième aura lieu le week-end prochain), Daniel Ricciardo (Renault) et Kevin Magnussen (Haas) composent la suite du classement, où Charles Leclerc (Ferrari) figure uniquement pour l'instant en dixième position. Côté français, Esteban Ocon (Renault), le mieux placé de nos représentants, doit se contenter de la 13eme place. Il fait mieux que Pierre Gasly (AlphaTauri), 16eme et surtout bien mieux que Romain Grosjean (Haas). Déjà malchanceux, le Tricolore né à Genève aRésultat : il n'a pu faire, tant bien que mal, qu'un seul tour, bouclé en 1'46"361. Ca commence mal.