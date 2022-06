F1 - GP d’Australie : Un très long contrat pour Melbourne

Schumacher recordman de victoires à Melbourne

L’Australie et la Formule 1, c’est une histoire d’amour qui dure… pour très longtemps ! Alors qu’un Grand Prix se déroule sur l’île-continent depuis 1928 (hormis une pause en 1936, entre 1940 et 1946, et en 2020 et 2021), et que l’Albert Park de Melbourne l’accueille depuis 1996, cela sera encore le cas jusqu’en 2035 ! Les dirigeants de la F1 et ceux du circuit australien ont annoncé ce jeudi la prolongation de leur contrat, qui courait jusqu’en 2025.« La course a toujours été l'une des préférées des fans, des pilotes et des équipes et Melbourne est une ville internationale incroyable et dynamique qui correspond parfaitement à notre sport. Cette année, nous avons vu des foules immenses (419 000 spectateurs au total, ndlr) et des fans passionnés au Grand Prix, et nous sommes très excités par l'avenir en Australie alors que notre sport continue de se développer. Je tiens à remercier le gouvernement victorien, Daniel Andrews, premier ministre de Victoria et Martin Pakula, ministre du tourisme, des sports et des événements majeurs pour leur soutien inlassable à l'événement de Melbourne, ainsi qu'Andrew Westacott et Paul Little de l'AGPC pour avoir rendu ce partenariat déjà à long terme sécurisé pour l'avenir. Nous avons tous hâte d'être de retour à Melbourne la saison prochaine avec tous nos fans », a réagi le patron de la F1, Stefano Domenicali.« C'est une annonce sensationnelle qui est tout simplement formidable pour Melbourne et l’Etat de Victoria. Il s'appuie sur notre riche histoire du sport automobile ainsi que sur l'amour de Melbourne pour les grands événements sportifs et offre une aspiration à la prochaine génération de stars de la course australienne.Tout le monde à l'Australian Grand Prix Corporation a hâte de faire passer le Grand Prix d'Australie de Formule 1 à de nouveaux niveaux au cours des 13 prochaines années », a réagi de son côté le président du Grand Prix, Andrew Westacott. Depuis que le Grand Prix d’Australie se déroule à Melbourne, c’est Michael Schumacher qui détient le record de victoires, avec quatre succès en 2000, 2001, 2002 et 2004.