F1 - GP d'Australie : Triomphe de Leclerc !

Leclerc capitalise au classement

Les Français dans les points

Tout sourit à Ferrari en ce début de saison de Formule 1. Les deux pilotes de la Scuderia caracolent en tête du Championnat du monde après deux courses et le leader,. Une première pour l'écurie au cheval cabré depuis 2007. Et avec Max Verstappen (Red Bull) en 1ère ligne juste derrière le Monégasque, et un Lewis Hamilton (Mercedes) 5eme sur la grille de départ, ce troisième rendez-vous de l'année s'annonce des plus intéressants. Si le départ n'a guère engendré de grands chambardements, hormis le dépassement du Britannique sur Sergio Perez, incapable de bien négocier les premiers hectomètres de course.Le premier incident de course intervient très rapidement lorsque Carlos Sainz, le coéquipier de Charles Leclerc chez Ferrari, finit dans le décor. Hors du coup dès le départ, l'Espagnol quitte prématurément l'Albert Park Circuit de Melbourne. Un peu plus tard, lors du tour 22, Sebastian Vettel (Aston Martin) perd à son tour le contrôle de sa monoplace et provoque la réapparition de la voiture de sécurité.. Une excellente affaire pour le pilote britannique, 6eme sur la grille de départ ce dimanche. Lorsque la course redémarre, Max Verstappen a failli créer la sensation en doublant Charles Leclerc mais ce dernier a conservé son leadership, au bénéfice d'une accélération salvatrice.Le champion du monde en titre a loupé le coche. Alors que l'espoir de fondre sur Charles Leclerc apparait néanmoins plus que jamais plausible après avoir effectué le tour de piste le plus rapide, lors de la boucle suivante. Détenteur du meilleur tour de piste, il perd tout. La voie royale tracée pour Charles Leclerc est bien évidemment empruntée par le pilote Ferrari qui, non satisfait de s'emparer de sa seconde victoire de la saison en trois Grand-Prix, s'adjuge également le meilleur tour de course (1:20.260) sur la dernière boucle ! Une prouesse lui octroyant une victoire à 26 points au classement, devant Sergio Perez (Red Bull) et les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.Bénéficiant désormais de 71 points, le Monégasque s'envole au classement des pilotes., malheureux ce dimanche en Australie. Avec respectivement 28 et 25 points, Lewis Hamilton et Max Verstappen occupent les 5eme et 6eme places. Quant aux Français, Esteban Ocon (Alpine) a achevé la course au 7eme rang tandis que Pierre Gasly (Alpha Tauri), s'est emparé de la 9eme place. Le premier cité figure en 7eme position du classement des pilotes avec 20 points. Le paddock a désormais rendez-vous à Imola pour le Grand-Prix d'Emilie-Romagne dans deux semaines.