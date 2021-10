F1 - GP d'Australie : Le patron de la course veut la maintenir à Melbourne

Depuis quelques jours désormais, la presse australienne se fait écho d'un possible déplacement du Grand Prix d'Australie de Formule 1 de Melbourne à Sydney, après l'expiration du contrat actuellement en cours. Un contrat qui court jusqu'en 2025. D'après les informations de la chaîne Channel Seven, des « discussions au sommet » seraient même actuellement en cours, afin de faire comme du côté de Monaco ou même de Singapour, c'est-à-dire organiser un Grand Prix dans les rues d'une ville, mais cette fois du côté de Sydney. Toutefois, Andrew Westacott, qui n'est autre que le patron de cette course, comptant pour le championnat du monde de la spécialité, ne semble visiblement pas de cet avis. En effet, le dirigeant aimerait la maintenir du côté de Melbourne.

Pas de Grand Prix d'Australie en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie

Et d'ailleurs, à ce sujet, pas plus tard que ce vendredi, il a ainsi notamment déclaré, auprès de l'AFP : « J'ai confiance dans le fait qu'on va le maintenir à Melbourne, nous sommes très proches (des dirigeants) de la Formule 1 avec qui nous avons de très bonnes relations. La Formule 1 adore venir à Melbourne. » Au sujet justement d'un éventuel intérêt de Sydney pour l'organisation de ce Grand Prix de Formule 1, Andrew Westacott a également ajouté : « Je ne pense pas que ça aille bien loin, mais je ne doute pas non plus du fait qu'on s'active ici. » Le Grand Prix d'Australie de Formule 1 est organisé dans le pays depuis la saison 1996. A l'époque, la ville de Melbourne avait ainsi raflé cette prestigieuse épreuve, au détriment d'Adélaïde. Depuis, le circuit Albert Park était devenu la premier circuit emprunté par les différents pilotes du paddock, en guise d'ouverture de la saison de Formule 1. Sauf ces deux dernières années, puisqu'en 2020 mais également en 2021, le Grand Prix d'Australie de Formule 1 avait ainsi été annulé, en raison de la pandémie de coronavirus.